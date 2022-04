Δείτε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο φιλικό εναντίον της Σαχτάρ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ολυμπιακός δίνει φιλικό για καλό σκοπό εναντίον της Σαχτάρ στο Φάληρο (20.00). Ο Πέδρο Μαρτίνς παρατάσσει την ομάδα του με διάταξη 4-2-3-1. Βασικός δεξιός μπακ είναι ο Βρουσάι, ενώ ο Αβραάμ Παπαδόπουλος θα είναι ο παρτενέρ του Μανωλά στο κέντρο της άμυνας. Ο Κούντε θα παίξει πλάι στον Μπουχαλάκη στον άξονα, ενώ βασικός για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του είναι ο Φορτούνης. Στη γραμμή κρούσης επελέγη ο Τικίνιο.

H ενδεκάδα: Κρίστινσον, Βρουσάι, Μανωλάς, Παπαδόπουλος, Ρέαμπτσιουκ, Κούντε, Μπουχαλάκης, Μασούρας, Φορτούνης, Βαλμπουενά, Τικίνιο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ! / Our line-up for today’s match against @FCShakhtar! #Olympiacos #FriendlyMatch #Ukraine #StopWar #OlySha #Karaiskaki pic.twitter.com/UUFm8iD1dK