Το κοντέρ γράφει 743 γκολ καριέρας. Κι όμως, υπάρχουν κάποια που (για) όσα χρόνια ο Λιονέλ Μέσι διαλύει τη στατιστική, έχουν μείνει αξέχαστα και θα παραμείνουν πάντα. Όπως αυτό που σκαρφίστηκε μια μέρα σαν κι αυτή (30/5), το 2015 σε ματς τίτλου, στον τελικό του Κόπα Ντελ Ρέι, κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Μέσα στο κατάμεστο «Καμπ Νόου», ο Λίο παραλαμβάνει τη μπάλα από τον Ντάνι Άλβες λίγα μέτρα πιο πάνω από τη σέντρα. Αυτό που ακολουθεί είναι αργεντίνικο τάνγκο με τη μισή άμυνα της Αθλέτικ. Ο Μέσι στέκεται, ξεκινά ντρίμπλα από τα αριστερά, αλλάζει αστραπιαία κατεύθυνση και προσκαλεί κι άλλους δύο αμυντικούς στον χορό του επί της πλάγιας γραμμής.

Κανείς, όμως, δεν μπορεί να τον σταματήσει, ούτε καν οι Βάσκοι που έχουν κλειστεί στην περιοχή, ούτε και ο Ερερίν, ο οποίος βλέπει μοιραία τη μπάλα να καταλήγει στην αριστερή γωνιά του. Ο Μέσι έχει ολοκληρώσει το έργο τέχνης, από τα πιο πολύτιμα της σπουδαίας καριέρας του και... σείει το κοινό του «Καμπ Νόου», αλλά και ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη που δεν σταματάει να πατά το «replay».

Έτσι, άνοιξε παράλληλα ο δρόμος για την κατάκτηση της κούπας (3-1) κι ο Ντάνι Άλβες πιστώθηκε την πιο... άκοπη ασίστ της ζωής του.

Θυμηθείτε το απίθανο σλάλομ του Μέσι σαν σήμερα πριν από έξι χρόνια:

Happy 6th anniversary to this Leo #Messi gem!#OnThisDay May 30, 2015 pic.twitter.com/3EmLVkaCW6

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 30, 2021