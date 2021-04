Ο Πικέ έδιωξε τον Ντεμπελέ από την φωτογραφία των «Λα Μασία» (pic & vid)

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε με 4-0 την Μπιλμπάο στον τελικό του Copa del Rey με τους παίκτες του Κούμαν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή μετά την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Μέσι και η παρέα του ξεκίνησαν τις αναμνηστικές φωτογραφίες έχοντας στην αγκαλιά τους το τρόπαιο. Οι πιτσιρικάδες της Μπαρτσελόνα περίμεναν στη σειρά για μία φωτογραφία με τον αρχηγό τους και το τρόπαιο που κατέκτησαν.

Από την πλευρά του, ο Ουσμάν Ντεμπελέ, θέλησε να φωτογραφηθεί με τους παίκτες που προέρχονται από τη σχολή ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα, «Λα Μασία», αλλά ο συμπαίκτης του, Ζεράρ Πικέ αστειευόμενος του είπε να απομακρυνθεί από την ομαδική φωτογραφία.

«Έλα, φύγε από ‘δω. Ξέρεις πόσα χρήματα ξοδεύει ο σύλλογος για να σε πληρώσει!», είπε αστειευόμενος ο έμπειρος Ισπανός στόπερ στον 23χρονο Γάλλος μεσοεπιθετικό των «μπλαουγκράνα».

Dembélé tries to sneak in a photo with the La Masia players.

Pique joked and said: "Get out of here, you know how much money the club is spending to pay you." pic.twitter.com/fReBXbwVWi

— Managing Barça (@ManagingBarca) April 18, 2021