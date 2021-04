Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να επικρατήσει με 4-0 της Μπιλμπάο στον τελικό του «Copa Del Rey» κι έτσι κατέκτησε πανηγυρικά το 31ο Κύπελλο στην ιστορία της.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Τζουάν Λαπόρτα πήγε σα αποδυτήρια της ομάδα και αφού συνεχάρη κάθε παίκτη ξεχωριστά, έδωσε το... σύνθημα για να ξεκινήσουν οι πανηγυρισμοί.

Oh, le, le! Oh, la, la!

Ser del Barça és, el millor que hi ha... pic.twitter.com/zSWsvDXb8N

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 18, 2021