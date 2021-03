Οι Καταλανοί χρειάστηκε να διαχειριστούν πολύ μεγάλο άγχος από τη στιγμή που ο Πικέ πέτυχε το δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις του επαναληπτικού ημιτελικού στο «Καμπ Νόου» για να υπάρξει και παράταση κι εκεί ο Μπρέιθγουεϊτ να χαρίσει την πρόκριση στην Μπαρτσελόνα.

Ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να μην σκόραρε, όμως βοήθησε όσο μπορούσε και το χαμόγελό του στο φινάλε ήταν τόσο πλατύ που αποτύπωνε πως απολαμβάνει ξανά τις στιγμές με την ομάδα του και έχει αφήσει στην άκρη οποιαδήποτε σκέψη για το μέλλον του.

WE'RE THROUGH TO THE COPA DEL REY FINAL! pic.twitter.com/TpUlFTU66d

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2021