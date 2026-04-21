Απίθανη ατάκα από τον πρόεδρο της Σοσιεδάδ, Χοκίν Απεριμπάι, αναφορικά με τον Πελεγκρίνο Ματαράτσο, που οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Copa del Rey.

Μεθυσμένη πολιτεία θύμισε αυτές τις μέρες το Σαν Σεμπαστιάν, με την κατάκτηση του Copa del Rey ενάντια στην Ατλέτικο Μαδρίτης να βγάζει στους δρόμους τους οπαδούς της Σοσιεδάδ.

Πρωτομάστορας της σπουδαίας αυτής επιτυχίας, ο Πελεγκρίνο Ματαράτσο, που ανέλαβε την ομάδα τον Δεκέμβριο και την οδήγησε στον πρώτο της τίτλο μετά από μία εξαετία, αποτελώντας τον πρώτο Αμερικανό που καταφέρνει κάτι τέτοιο στο ευρωπαϊκό top-5.

Μιλώντας για την επιτυχία αλλά και τον 49χρονο προπονητή, ο πρόεδρος του κλαμπ, Χοκίν Απεριμπάι, έριξε φοβερές ατάκες, καθώς όπως είπε, όταν ο αθλητικός διευθυντής, Έρικ Μπρέτος, έκανε την εισήγησή του, ρώτησε την... ΑΙ!

«Ο Έρικ μου είπε για τον Ματαράτσο και ρώτησα την ΑΙ αν είναι καλός προπονητής για μας. Είπε όχι», ανέφερε γελώντας στο Cadena SER ο Βάσκος, που στη συνέχεια εξήγησε πως «ευτυχώς εμπιστεύτηκα τον Έρικ. Όταν αποκλείσαμε την Αθλέτικ Μπιλμπάο στα ημιτελικά, ρώτησε ξανά και αυτή τη φορά μου είπε ότι είναι εξαιρετικός»...