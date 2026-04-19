Δείτε την απονομή του τίτλου του Copa del Rey στη νικήτρια του τελικού, Σοσιεδάδ.

Η Σοσιεδάδ ήταν η μεγάλη νικήτρια του τελικού του Copa del Rey, καθώς επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Ατλέτικο Μαδρίτης μετά το 2-2 σε κανονική διάρκεια και παράταση, με τους Βάσκους να σηκώνουν το τρόπαιο του θεσμού στον ουρανό της Σεβίλλης.