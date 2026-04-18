Ατλέτικο - Σοσιεδάδ: Το πιο γρήγορο γκολ ever σε τελικό πέτυχαν οι Βάσκοι
Ο Μπαρενετσέα της Ρεάλ Σοσιεδάδ πέτυχε το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία των τελικών του Copa del Rey, σκοράροντας μόλις στο 14ο δευτερόλεπτο!
Γράφτηκε ιστορία στο Copa del Rey! Ο Άντερ Μπαρενετσέα σκόραρε στο 14ο δευτερόλεπτο κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήταν το πιο γρήγορο γκολ που έχει σημειωθεί ποτέ στην ιστορία των τελικών του θεσμού.
Ο Γκονζάλο Γκουέδες σέντραρε από τα αριστερά, ο Μπαρενετσέα έπιασε τη δυνατή κεφαλιά, νίκησε τον Μούσο και άνοιξε το σκορ για τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.