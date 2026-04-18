Γράφτηκε ιστορία στο Copa del Rey! Ο Άντερ Μπαρενετσέα σκόραρε στο 14ο δευτερόλεπτο κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήταν το πιο γρήγορο γκολ που έχει σημειωθεί ποτέ στην ιστορία των τελικών του θεσμού.

Ο Γκονζάλο Γκουέδες σέντραρε από τα αριστερά, ο Μπαρενετσέα έπιασε τη δυνατή κεφαλιά, νίκησε τον Μούσο και άνοιξε το σκορ για τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.