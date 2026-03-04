Ο Ντιέγκο Σιμεόνε αποκάλυψε τι είπε στον Χάνσι Φλικ, αφότου η Ατλέτικο Μαδρίτης απέκλεισε την Μπαρτσελόνα από το Κύπελλο Ισπανίας.

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε εθεάθη να συνομιλεί με τον Χάνσι Φλικ μετά το τελευταίο σφύριγμα στο «Καμπ Νου» το βράδυ της Τρίτης (03/03), καθώς η Ατλέτικο Μαδρίτης απέκλεισε την Μπαρτσελόνα με συνολικό σκορ 4-3 και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας, όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Αθλέτικ Μπιλμπάο/Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Οι «Μπλαουγκράνα» παραλίγο να κάνουν μια εκπληκτική ανατροπή, καθώς κατάφεραν να κερδίσουν με 3-0 στην έδρα τους τους «κολτσονέρος», όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος» ρωτήθηκε τι είπε στον Φλικ σε εκείνη τη συζήτηση, με τον Τσόλο να παραδέχεται ότι απλά συνεχάρη τον Γερμανό τεχνικό για την απόδοση της ομάδας του.

«Μου έλεγε τη γνώμη του για καταστάσεις που συνέβησαν στον αγώνα και του είπα ότι έπαιξαν εξαιρετικά. Ελπίζω να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ο ένας τον άλλον στα προημιτελικά του Champions League, ώστε να μπορέσουμε να αγωνιστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα».

«Σήμερα, όταν ήμασταν μπροστά με 3-0, είπα, "Αυτή είναι η Ατλέτικο". Οι Πέδρι, Μπάλντε, Μπερνάλ... κατέβαλαν τρομερή προσπάθεια. Ήταν δύσκολο να διατηρήσουμε την ένταση του πρώτου ημιχρόνου. Η είσοδος του Χιμένεζ μας έδωσε ωριμότητα. Και αυτή η ωριμότητα είναι απαραίτητη μέσα σε μια ομάδα», πρόσθεσε ο Αργεντίνος τεχνικός.

Οι δύο ομάδες μπορούν να συναντηθούν ξανά στα προημιτελικά του Champions League, εφόσον προκριθούν και οι δύο. Αμφότερες θα αντιμετωπίσουν αγγλικούς αντιπάλους στη φάση των «16», με την Μπαρτσελόνα να αντιμετωπίζει τη Νιούκαστλ και η Ατλέτικο Μαδρίτης την Τότεναμ.