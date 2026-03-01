Μπαρτσελόνα: Χωρίς Λεβαντόφσκι στη ρεβάνς με Ατλέτικο
Με μια ακόμη σημαντική απουσία, πέραν από αυτή του Φρένκι Ντε Γιόνγκ, θα παραταχθεί η Μπαρτσελόνα στη ρεβάνς των ημιτελικών του Κόπα Ντελ Ρέι απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
Οι Καταλανοί που επικράτησαν με 4-1 της Βιγιαρεάλ το απόγευμα του Σαββάτου (28/2), είδαν τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να σκοράρει το τελευταίο γκολ, όμως κανείς δεν περίμενε τι θα ακολουθούσε.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του συλλόγου, ο Πολωνός στράικερ υπέστη «κάταγμα στην αριστερή οφθαλμική κόγχη», κάτι που θα του στερήσει τη συμμετοχή απέναντι στους «Ροχιμπλάνκος». Θυμίζουμε πως οι Μαδριλένοι επικράτησαν με το εντυπωσιακό 4-0 στο πρώτο παιχνίδι και πλέον καλούνται στο νέο «Καμπ Νόου» να προφυλάξουν αυτό το προβάδισμα και να βρεθούν στον τελικό του Κυπέλλου.
Να σημειώσουμε πως ο Λέβα τραυματίστηκε στο 88ο λεπτό του ματς με το «Κίτρινο Υποβρύχιο» και σε μια σύγκρουση με τον Πάου Ναβάρο, ωστόσο -όπως είπαμε- κατόρθωσε όχι μόνο να συνεχίσει, αλλά και να βρει δίχτυα.
𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧 ‼️— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2026
First team player Robert Lewandowski picked up an injury in the recent game against Villarreal. Tests have diagnosed a fracture of the left eye socket.
He will miss the game against Atlético Madrid. pic.twitter.com/I54nE94rs8
