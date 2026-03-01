Μπαρτσελόνα: Χωρίς Λεβαντόφσκι στη ρεβάνς με Ατλέτικο

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποκόμισε τραυματισμό απέναντι στη Βιγιαρεάλ και θα μείνει εκτός μάχης με την Ατλέτικο Μαδρίτης (3/3, 22:00).

Με μια ακόμη σημαντική απουσία, πέραν από αυτή του Φρένκι Ντε Γιόνγκ, θα παραταχθεί η Μπαρτσελόνα στη ρεβάνς των ημιτελικών του Κόπα Ντελ Ρέι απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι Καταλανοί που επικράτησαν με 4-1 της Βιγιαρεάλ το απόγευμα του Σαββάτου (28/2), είδαν τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να σκοράρει το τελευταίο γκολ, όμως κανείς δεν περίμενε τι θα ακολουθούσε.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του συλλόγου, ο Πολωνός στράικερ υπέστη «κάταγμα στην αριστερή οφθαλμική κόγχη», κάτι που θα του στερήσει τη συμμετοχή απέναντι στους «Ροχιμπλάνκος». Θυμίζουμε πως οι Μαδριλένοι επικράτησαν με το εντυπωσιακό 4-0 στο πρώτο παιχνίδι και πλέον καλούνται στο νέο «Καμπ Νόου» να προφυλάξουν αυτό το προβάδισμα και να βρεθούν στον τελικό του Κυπέλλου.

 

Να σημειώσουμε πως ο Λέβα τραυματίστηκε στο 88ο λεπτό του ματς με το «Κίτρινο Υποβρύχιο» και σε μια σύγκρουση με τον Πάου Ναβάρο, ωστόσο -όπως είπαμε- κατόρθωσε όχι μόνο να συνεχίσει, αλλά και να βρει δίχτυα.

     

