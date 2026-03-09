Προ των πυλών μιας εποχής με πλήρες αυτοματοποιημένο έλεγχο οφσάιντ βρίσκεται η La Liga, η οποία στοχεύει να κάνει το επόμενο τεχνολογικό βήμα από την επόμενη σεζόν!

Οι τεχνολογικές καινοτομίες συνεχίζονται στη La Liga! Το ισπανικό πρωτάθλημα ήταν ένα από τα πρώτα που εφάρμοσαν το ημι-αυτόματο οφσάιντ στους αγώνες του - εν αντιθέσει π.χ με την Premier League - όμως από την επόμενη σεζόν θέλει να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.

Σε κοινή παρουσία του προέδρου της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, μαζί με τον ομόλογό του στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, Ραφαέλ Λουθάν, αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά ενώπιον των media πως η ετοιμάζεται για εποχή πλήρως αυτόματου οφσάιντ! Την αποκάλυψη έκανε ο Χαβιέ Τέμπας, ο οποίος τόνισε γίνονται οι απαραίτητες διεργασίες για την εφαρμογή του από τη νέα σεζόν.

Εξήγησε παράλληλα πως θα προστεθεί τσιπ στη μπάλα εγκεκριμένο από τη FIFA, αλλά κι ένα σύστημα καμερών σε όλα τα γήπεδα, ώστε η διαδικασία εντοπισμού οφσάιντ να γίνεται αυτόματα, χωρίς το χειροκίνητο «στοπ» καρέ από το VAR. Συμπλήρωσε πάντως πως η τελική έγκριση παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα, όμως ο στόχος για τη νέα σεζόν είναι ξεκάθαρος!

«Το εφαρμόζουμε, θα δούμε αν θα είναι έτοιμο για την επόμενη χρονιά, το αυτόματο οφσάιντ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η ημι-αυτόματη τεχνολογία, αλλά δεν μου αρέσει το 'ημι'. Θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός τσιπ μέσα στην μπάλα, εγκεκριμένου από τη FIFA, για να ανιχνεύει πότε χτυπιέται η μπάλα. Αυτό απαιτεί ένα ειδικό σύστημα καμερών στα γήπεδα.

Θα πρόκειται για ένα αυτόματο σύστημα οφσάιντ, εξαλείφοντας την ανάγκη για τα περιβόητα καρέ. Η έγκριση είναι ακόμη σε εκκρεμότητα, όπως και η εξέταση των διαφόρων μπαλών που χρησιμοποιούνται στα πρωταθλήματα… όλα χρειάζονται συντονισμό. Αλλά είναι ένας από τους τεχνολογικούς στόχους που θέτουμε για την επόμενη σεζόν» τόνισε χαρακτηριστικά.