Ράις: «Ήταν καθαρό πέναλτι στον Έζε, δε ξέρω πως δε δόθηκε»

Παράπονα από τη διαιτησία έχει ο Ντέκλαν Ράις, καθώς θεωρεί πως υπήρξε πεντακάθαρο πέναλτι στην ανατροπή του Έζε στο 78ο λεπτό του πρώτου ημιτελικού του Champions League.

« Στον Εμπερέχι Έζε υπάρχει καθαρό πέναλτι. Δεν ξέρω πώς δεν δόθηκε. Νομίζω ότι οι οπαδοί προκάλεσαν την απόφαση και άλλαξαν γνώμη στον διαιτητή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο μέσος της Άρσεναλ με αφορμή τη φάση του 78ου λεπτού και την ανατροπή του Έζε.

Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στον πρώτο ημιτελικό του Champions League στη Μαδρίτη, σε έναν αγώνα με ένταση, πάθος, νεύρα, αμφισβητούμενες φάσεις εκατέρωθεν και όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς του Λονδίνου, σε μια εβδομάδα (05/5, 22:00).

Μια συγκεκριμένη φάση προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών στο στρατόπεδο των Gunners. Ο Έζε ανατράπηκε στο 78ο λεπτό από τον Χάντσκο, ο διαιτητής Μάκελι έδειξε την άσπρη βούλα, όμως άλλαξε την απόφασή του κατόπιν υπόδειξης του VAR και εφόσον έλεγξε και ο ίδιος τη φάση στο monitor.

Ο Ντέκλαν Ράις τοποθετήθηκε για την επίμαχη φάση, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο ήταν ξεκάθαρο πέναλτι. Ο διεθνής Άγγλος μέσος υποστήριξε πως ο διαιτητής της αναμέτρησης επηρεάστηκε από τους οπαδούς της Ατλέτικο, που αντέδρασαν έντονα για την εν λόγω φάση στο «Wanda Metropolitano».