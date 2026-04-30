Άλβαρες: Θα παίξει κανονικά στον επαναληπτικό της Τρίτης
Αγωνία τέλος για την Ατλέτικο Μαδρίτης! Ο Χούλιαν Άλβαρες θα είναι στη διάθεση του Ντιέγκο Σιμεόνε για τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ, στο Emirates (05/5, 22:00).
Στον χθεσινό ημιτελικό του «Wanda Metropolitano» (1-1) ο Έζε έπεσε με το γόνατο πάνω στον αστράγαλο του Αργεντινού άσου με αποτέλεσμα ο σταρ των Ροχιμπλάνκος να γίνει αναγκαστική αλλαγή. Όλοι στο γήπεδο πάγωσαν και ήταν σ'... αναμμένα κάρβουνα για την κατάσταση του Άλβαρες.
Συγκεκριμένα, ο ίδιος ο Σιμεόνε δήλωσε ότι ο 26χρονος παίκτης θα αγωνιστεί κανονικά στον επαναληπτικό της αγγλικής πρωτεύουσας, προκειμένου να βοηθήσει τους Μαδριλένους να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό της Βουδαπέστης (30/5).
Ο Λατινοαμερικανός προπονητής ανέφερε πως και ο Τζουλιάνο θα είναι στη διάθεσή του για την ισπανική ομάδα. Αμφότεροι είναι κομβικοί για την αγωνιστική λειτουργία της ομάδας και ιδιαίτερα ο Χούλιαν Άλβαρες που ήταν ο σκόρερ και νευραλγικός σε κάθε τομέα της χθεσινής αναμέτρησης.
Αναλυτικά η δήλωσή του:
«Ο Χουλιάν Άλβαρες θα παίξει την Τρίτη εναντίον της Άρσεναλ και ο Τζουλιάνο θα είναι επίσης διαθέσιμος». Γνωρίζω τους παίκτες, δεν τους βλέπω καθόλου εκτός επαναληπτικού ημιτελικού», είπε χαρακτηριστικά ο πολύπειρος προπονητής
🚨🇦🇷 Diego Simeone: “Julián Álvarez will play on Tuesday against Arsenal— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026
and Giuliano will be available too”.
“I know the players, I absolutely do not see them being out of a semi final return leg”. ⚔️ pic.twitter.com/0f7o8yJgUv
