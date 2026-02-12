Τρομερά πράγματα στο Μετροπολιτάνο, με την Ατλέτικο Μαδρίτης να προηγείται 4-0 της Μπαρτσελόνα στο ημίχρονο!

Μπορεί στη La Liga η Ατλέτικο Μαδρίτης να έχει χάσει εντελώς την επαφή της με την κορυφή, ωστόσο στο Copa del Rey, πάει για ιστορικό θρίαμβο ενάντια στην Μπαρτσελόνα, την οποία νικά 4-0 από το πρώτο μέρος στο πρώτο ματς για την ημιτελική φάση! Το αυτογκόλ του Γκαρθία στο έκτο μόλις λεπτό έδειξε πώς θα παέι η δουλειά, με Γκριεζμάν (14'), Λούκμαν (33') και Άλβαρες (45+2') να ξεχειλώνουν το σκορ και να φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση τους, ανήμπορούς να αντιδράσουν, Καταλανούς...