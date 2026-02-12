Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα: 4-0 στο ημίχρονο οι Ροχιμπλάνκος
Μπορεί στη La Liga η Ατλέτικο Μαδρίτης να έχει χάσει εντελώς την επαφή της με την κορυφή, ωστόσο στο Copa del Rey, πάει για ιστορικό θρίαμβο ενάντια στην Μπαρτσελόνα, την οποία νικά 4-0 από το πρώτο μέρος στο πρώτο ματς για την ημιτελική φάση! Το αυτογκόλ του Γκαρθία στο έκτο μόλις λεπτό έδειξε πώς θα παέι η δουλειά, με Γκριεζμάν (14'), Λούκμαν (33') και Άλβαρες (45+2') να ξεχειλώνουν το σκορ και να φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση τους, ανήμπορούς να αντιδράσουν, Καταλανούς...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.