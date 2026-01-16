Η Αλμπαθέτε καταγγέλλει τα ρατσιστικά συνθήματα των οπαδών της κατά του Βινίσιους

Η Αλμπαθέτε με επίσημη ανακοίνωση της κατήγγειλε τα ρατσιστικά συνθήματα και τις προσβλητικές χειρονομίες, στις οποίες προέβησαν οι οπαδοί της κατά του Βινίσιους.

Η Αλμπαθέτε, η οποία χάρη στα δύο γκολ του Χέφτε Μπετανκόρ, απέκλεισε την Ρεάλ Μαδρίτης από το Κύπελλο Ισπανίας, εξέδωσε μία μακροσκελή ανακοίνωση, στην οποία κατακρίνει τους οπαδούς της για τα ρατσιστικά συνθήματα και τις άσεμνες χειρονομίες που έκαναν κατά του Βινίσιους και αμαύρωσαν, σύμφωνα με την ίδια, την σπουδαία νίκη της.

Πιο συγκεκριμένα λίγη ώρα πριν από την σέντρα του αγώνα, που έμελλε να είναι ιστορικός για την Αλμπαθέτε, οι φίλαθλοι της ομάδας μαζεύτηκαν έξω από το γήπεδο και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά του Βραζιλιάνου εξτρέμ. «Είσαι ένας πίθηκος, Βινίσιους είσαι ένας πίθηκος» ακουγόταν καθαρά από τους υποστηρικτές της, με τα πλάνα που δημοσιεύτηκαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και τις αντιδράσεις να είναι έντονες.

Τα παρατράγουδα δεν σταμάτησαν ούτε εντός γηπέδου, καθώς ένας οπαδός του συλλόγου φέρεται να πέταξε μία μπανάνα στον επιθετικό των «μερένχες», θέλοντας με αυτόν τον γελοίο τρόπο, να τον υποβαθμίσει.

Αναλυτικα η μακροσκελής ανακοίνωση της Αλμπαθέτε

Αν η Αλμπαθέτε και οι φίλαθλοι της είναι γνωστοί για κάτι, αυτό είναι η φιλοξενία τους. Οι οπαδοί μας έχουν αναγνωριστεί αμέτρητες φορές ως από τους πιο αθλητικούς και φιλικούς στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Επομένως, είναι επώδυνο και ντροπιαστικό το γεγονός ότι κάποιες τρομερές, επαίσχυντες και κατακριτέες ρατσιστικές εικόνες αμαύρωσαν μια μαγική βραδιά στο στάδιο Κάρλος Μπελμόντε λόγω των ενεργειών ορισμένων θεατών που ούτε σέβονται ούτε αντιπροσωπεύουν αυτό που ενσαρκώνει το πνεύμα της Αλμπαθέτε. Δεν θα επιτρέψουμε, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, η πόλη μας και ο σύλλογός μας να αμαυρωθούν από μεμονωμένα περιστατικά ανεπιθύμητης συμπεριφοράς.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ εργάζεται ήδη για την αναγνώριση του ατόμου που πέταξε μια μπανάνα στο γήπεδο. Ζητάμε τη βοήθεια των αρμόδιων αρχών και των οπαδών μας, των οποίων τη συνεργασία ζητάμε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Παρακαλούμε στείλτε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή εικόνες που μπορούν να βοηθήσουν να διευκρινιστεί ποιος ήταν υπεύθυνος για αυτήν την πράξη.

Πέρα από τυχόν κυρώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν στο υπεύθυνο άτομο μόλις εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές, η Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ επιθυμεί να δηλώσει ότι θα λάβει όλα τα πειθαρχικά μέτρα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της για να διασφαλίσει ότι, όσο είναι δυνατόν, δεν θα ξαναπατήσει ποτέ το πόδι του στο στάδιο Κάρλος Μπελμόντε.

Επιπλέον, ο Σύλλογος εκφράζει την πλήρη καταδίκη του για τα αηδιαστικά ξενοφοβικά συνθήματα που μια μικρή ομάδα οπαδών εξέφρασε κοντά στο στάδιο Κάρλος Μπελμόντε λίγες ώρες πριν από τον αγώνα και τα οποία, επιμένουμε, δεν αντιπροσωπεύουν με κανέναν τρόπο τις αξίες μας.

Τέλος, η Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ, εκ μέρους όλων των υποδειγματικών οπαδών της, επιθυμεί να δείξει την υποστήριξή της στον Βινίσιους Τζούνιορ, τη Ρεάλ Μαδρίτης και όλους τους Μαδριλένους απέναντι σε μια τέτοια απαράδεκτη συμπεριφορά, επαναλαμβάνοντας την απόλυτη δέσμευσή μας στο δύσκολο έργο της εξάλειψης από το ποδόσφαιρο - και από την κοινωνία γενικότερα - κάθε ρατσιστικής, ξενοφοβικής ή μεροληπτικής συμπεριφοράς.