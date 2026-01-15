Χεφτέ Μπετανκόρ: Η γκολάρα που... ξέρανε τη Ρεάλ Μαδρίτης
Η εποχή Αρμπελόα στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης άρχισε με ιστορικό κάζο, έχοντας στο επίκεντρο τον Χεφτέ Μπετανκόρ. Ο επιθετικός της Αλμπαθέτε, που ανήκει στον Ολυμπιακό, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη-έκπληξη με 3-2, σκοράροντας δύο φορές και πετώντας εκτός Copa del Rey τη «Βασίλισσα».
Μετά το αρχικό προβάδισμα των γηπεδούχων και τις δύο ισοφαρίσεις της Ρεάλ, ο Μπετανκόρ μίλησε τελευταίος: πρώτα στο 82’ με σκαστό σουτ και έπειτα στο 90+4’ με τρομερό τελείωμα, χαρίζοντας μια τεράστια πρόκριση και βάζοντας το όνομά του στην... ιστορία της διοργάνωσης.
