Η Μπαρτσελόνα απέφυγε την... μπανανόφλουδα που πάτησε η Ρεάλ, καθώς επικράτησε δύσκολα 2-0 επί της Ρασίνγκ Σανταντέρ και προκρίθηκε στους «8» του Copa Del Rey.

Το παράδειγμα προς αποφυγήν ήταν μπροστά της! Την προηγούμενη βραδιά η Ρεάλ Μαδρίτης, στον απόηχο της απόλυσης του Τσάμπι Αλόνσο, έπεσε θύμα έκπληξης και αποκλείστηκε από την Αλμπαθέτε στη φάση των «16», σε μια προειδοποίηση για τη Μπαρτσελόνα πως αυτός ο θεσμός δεν χρίζει υποτίμησης. Και μπορεί να παιδεύτηκε απέναντι στην πρωτοπόρο της δεύτερης κατηγορίας, Ρασίνγκ Σανταντέρ, αλλά στο τέλος ολοκλήρωσε την αποστολή με το τελικό 2-0 και προκρίθηκε στους «8» του Copa Del Rey.

Στο πρώτο ημίχρονο πάντως οι παίκτες του Φλικ ίσα που έκαναν αισθητή την παρουσία τους στα αντίπαλα καρέ με μόλις ένα σουτ στο στόχο σε ολόκληρο το 45λεπτο, σε προσπάθεια του Ράσφορντ που εξουδετέρωσε ο αντίπαλος γκολκίπερ. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με μεγαλύτερη ενέργεια μετά την ανάπαυλα, απείλησαν με σόλο προσπάθεια του Γιαμάλ στο 51΄και τελικά βρήκαν το γκολ της νίκης στο 66΄.

Έπειτα από τρομερή κάθετη του Φερμίν Λόπεθ που έκοψε την άμυνα των γηπεδούχων στα δυο, ο Φεράν Τόρες ντρίμπλαρε τον αντίπαλο γκολκίπερ στο τετ-α-τετ και βρήκε δίχτυα σε κενή εστία. Η Ρασίνγκ βέβαια δεν παραδόθηκε και σκόραρε δυο φορές (76΄,86΄) στην εστία του Ζοάν Γκαρθία, αμφότερες όμως από θέση οφσάιντ. Στην τελευταία φάση του αγώνα η Μπάρτσα κλείδωσε την πρόκριση με γκολ του Γιαμάλ στο 90΄+5, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Πρόκριση στους «8» για τη Βαλένθια

Πρόκριση με το ίδιο σκορ πανηγύρισε και η Βαλένθια, η οποία λύγισε με 2-0 τη Μπούργος κι έκλεισε ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας. Τα γκολ των Ρούμπο (10΄) και Σαντίκ (50΄) κλείδωσαν τη νίκη των Νυχτερίδων που πέρασαν χωρίς ιδιαίτερο κόπο στην επόμενη φάση.