Πικέ: Πίκαρε τον Αρμπελόα μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ από το Copa del Rey
Η Ρεάλ Μαδρίτης αποκλείστηκε από το Copa del Rey από την Αλμπαθέτε, ομάδα Β΄κατηγορίας και ο Ζεράρ Πικέ δεν έχασε την ευκαιρία να πικάρει τον Άλβαρο Αρμπελόα για το ντεμπούτο του.
Μετά το τέλος του αγώνα και τον αποκλεισμό της Βασίλισσας, ο Πικέ έστειλε ένα μήνυμα στο WhatsApp, στους Προέδρους της King League του Καταλανού και διέρρευσε κατά τη διάρκειa της μετάδοσης στο Twitch: «Ωραίο ντεμπούτο, 3-2», σχολίασε με καυστικό τρόπο o πρώην ποδοσφαιριστής των Μπλαουγκράνα.
Η κόντρα Πικέ - Αρμπελόα κρατάει χρόνια, ενώ είχε κορυφωθεί από την χρυσή εποχή των Clasicos, όταν στον πάγκο των δυο ομάδων ήταν οι Πεπ Γκουαρδιόλα και Ζοζέ Μουρίνιο. Το 2015 ο Πικέ κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι ο Αρμπελόα αυτοαποκαλούταν φίλος του Πικέ: «Ο Αρμπελόα λέει ότι είναι φίλος μου αλλά είναι απλά γνωστός». Ο νυν προπονητής των Μερένγκες είχε απαντήσει τότε: «Θα δω τον Πικέ μια μέρα σε κάποια ομάδα κωμωδίας να μιλάει για την Ρεάλ Μαδρίτης» και «Δεν θα έτρωγα ποτέ μαζί με τον Πικέ».
