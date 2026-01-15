Τα ισπανικά ΜΜΕ έφεραν στο φως την ομιλία του προπονητή της Αλμπαθέτε πριν την ιστορική πρόκριση επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Copa del Rey.

Η Αλμπαθέτε πήρε ιστορική πρόκριση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στη φάση των «16» του Copa del Rey με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χεφτέ Μπεντακόρ, ο οποίος με γκολ στις καθυστερήσεις έγραψε το τελικό 3-2.

Δημοσιεύματα έφεραν στο φως της δημοσιότητας τη ψυχωτική συνομιλία την εμψυχωτική συνομιλία του προπονητής της ομάδας, Αλμπέρτο Γκονθάλεθ, στους ποδοσφαιριστές τους με στόχο να τους τονώσει το ηθικό: «Η Αλμπαθέτε δεν έχει νικήσει ποτέ τη Ρεάλ Μαδρίτης σε όλη της την ιστορία. Ξέρετε γιατί; Γιατί κρατήσαμε αυτή την μέρα για σήμερα, σήμερα είναι η μεγάλη μέρα».

Από ότι φάνηκε η ομιλία του Γκονθάλεθ ήταν πολύ σημαντική γνωρίζοντας ότι η Αλμπαθέτε είχε να αντιμετωπίσει μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο και τελικά το κατάφερε. Η Αλμπαθέτε βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού στην δεύτερη κατηγορία ενώ δεν είχε σημειώσει νίκη στα τελευταία της παιχνίδια. Παρόλα αυτά η κατάσταση αυτή δεν την πτόησε και οδηγήθηκε στον απόλυτο θρίαμβο.

Μετά την νίκη-πρόκριση, ο Γκονθάλεθ δήλωσε: «Είχα ονειρευτεί να φεύγω από το γήπεδο με την νίκη, το να ονειρεύεσαι είναι δωρεάν. Μετά την αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο είχαμε και εμείς τις αμφιβολίες μας για το πως θα εξελισσόταν το παιχνίδι, αλλά ήμασταν συγκεντρωμένοι σε εμάς».