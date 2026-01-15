Στην Ρεάλ άρχισε το κράξιμο στον Αρμπελόα με το... καλημέρα: «Λες και είδε τον Φρέντι Κρούγκερ»

Σκληρή κριτική στον Αλβάρο Αρμπελόα μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης από την Αλμπαθέτε.

Η θητεία του Αλβάρο Αρμπελόα στην Ρεάλ Μαδρίτης, ξεκίνησε με εφιαλτικό τρόπο, καθώς η «Βασίλισσα» γνώρισε την ήττα-σοκ από την Αλμπαθέτε με 3-2, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του Copa Del Rey. Κάτι που προκάλεσε έντονη κριτική στο πρόσωπό του λόγω των επιλογών που έκανε...

Βλέπετε, αντί να πάει σε safe επιλογές στο πρώτο του ματς στον... ηλεκτρικό πάγκο των «Μέρενχες» επέλεξε να αφήσει εκτός μεγάλα αστέρια της ομάδας, όπως ο Μπέλινγκχαμ, ο Ροντρίγκο και ο Μπαπέ που θα μπορούσαν να αλλάξουν την ροή του ματς με μία και μόνο ενέργειά τους.

Μάλιστα, μετά το τέλος της αναμέτρησης, δεν έδειξε να έχει μετανιώσει για αυτές τις αποφάσεις του, καθώς όπως είπε: «Δεν το μετανιώνω, ήταν η σωστή κλήση, θα το έκανα χίλιες φορές».

Κράξιμο της AS στον Αρμπελόα

Ε, δεν ήθελαν και πολύ τα μαδριλένικα ΜΜΕ για να αρχίσουν το... κράξιμο. «Απερίσκεπτη απερισκεψία» αναφέρει στο πρώτο της θέμα η «ΑS» που ξεκινάει το κείμενο για τον Ισπανό τεχνικό ως εξής: «Με ένα πρόσωπο λες και έχει δει τον Φρέντι Κρούγκερ (σ.σ. από το έργο "Εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύκες"), αλλά στην πραγματικότητα. Ο Αλβάρο Αρμπελόα έκανε ντεμπούτο, πατώντας μία μπανανόφλουδα στο Μπελόμοντε», ενώ στη συνέχεια άρχιζε η κριτική στις επιλογές του.

Τα χώνει στους παίκτες η Marca

H Marca από την πλευρά της, είχε διαφορετική άποψη. Έριχνε την ευθύνη στους παίκτες και όχι στον Αρμπελόα. «Η Ρεάλ Μαδρίτης έπεσε στο ντεμπούτο του Άλβαρο Αρμπελόα ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά δεν ήταν θέμα προπονητικής. Η ομάδα συμπεριφέρθηκε παρόμοια με άλλες μέρες, με αδιαφορία, κάτι συνηθισμένο τους τελευταίους μήνες, όπως με τον Τσάμπι και τον Αντσελότι. Το ένα αποτυχημένο έργο μετά το άλλο».

