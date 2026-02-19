FIFA και UEFA κάνουν ένα βήμα μπρος, αλλά... δυο πίσω, μιας και το Παγκόσμιο Συλλόγων είναι το νέο πεδίο διαφωνίας.

Η UEFA και η FIFA έχουν πλησιάσει αρκετά τις θέσεις τους όσον αφορά την οριστική διακοπή της Εuropean Super League. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο συμμετείχε την προηγούμενη εβδομάδα στο 50ό Τακτικό Συνέδριο της UEFA στις Βρυξέλλες και συνεχάρη τον Αλεξάντερ Τσεφερίν, τον Φλορεντίνο Πέρεθ και τον Νάσερ αλ Κελάιφι για την προσπάθειά τους να καταλήξουν σε συμφωνία για την ενότητα του ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, στον ορίζοντα προκύπτει ένα νέο σημείο διαφωνίας. Η FIFA σκοπεύει να επεκτείνει και το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2029 σε 48 ομάδες, κάτι που έχει ήδη εφαρμόσει για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στον Καναδά. Η UEFA, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν βλέπει με θετικό μάτι αυτή την πρόταση.

Δεν υπάρχει συμφωνία για την αύξηση σε 48 ομάδες, ούτε για τη διεξαγωγή του κάθε δύο χρόνια, με το κύριο σημείο διαφωνίας να είναι η πρώτη πρόταση, ενώ δεν υπάρχει ακόμα απόφαση για τη χώρα που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση. Το Μαρόκο, η Ισπανία, η Πορτογαλία και ακόμη και ξανά οι ΗΠΑ εμφανίζονται ως οι πιο πιθανές επιλογές, αλλά υπάρχει χρόνος και ενδέχεται να προκύψουν και άλλοι υποψήφιοι. Για τη FIFA, η επιλογή Ισπανίας και Μαρόκου θα αποτελούσε μια σημαντική «δοκιμή» εν όψει του Μουντιάλ του 2030.

Η UEFA θεωρεί ότι η επιλογή των 48 ομάδων θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη γεμάτο αγωνιστικό πρόγραμμα και, παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις είναι τώρα καλές, υποστηρίζει ότι η πρόταση πρέπει να αναλυθεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Επιπλέον, δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Στην πρώτη διοργάνωση στις ΗΠΑ, η DAZN πλήρωσε 1 δισεκατομμύριο για τα δικαιώματα μετάδοσης, αλλά η νέα συμφωνία δεν αναμένεται να είναι τόσο οικονομικά συμφέρουσα.