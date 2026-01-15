Μπετανκόρ: «Παίξαμε σαν... κτήνη»
Με τον Χεφτέ Μπετανκόρ να σκοράρει δύο φορές έχοντας μπει σαν αλλαγή, η Αλμπαθέτε σόκαρε τη Ρεάλ Μαδρίτης, πετώντας εκτός Copa del Rey τη Βασίλισσα!
Μιλώντας μετά το ματς, ο Ισπανός φορ που ανήκει στον Ολυμπιακό και αγωνίζεται ως δανεικός στην ομάδα της Segunda Division, ξέσπασε από χαρά, αφιερώνοντας τη μεγάλη πρόκριση στους δικούς του ανθρώπους.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Είναι το πιο μεγάλο πράγμα που έχει συμβεί στο ποδόσφαιρο.Αυτά τα πράγματα τα ονειρεύεσαι όταν είσαι μικρός. Είμαι ευτυχισμένος για την ομάδα μου, οι παίκτες δούλεψαν σαν... κτήνη (σ.σ. εννοεί ότι τα έδωσαν όλα) αποκλείοντας μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Το αφιερώνω στη γυναίκα μου, στον πατέρα μου, στο παιδί μου, τα ανίψια μου, την αδελφή μου, τους αγαπώ όλους και είμαι πολύ χαρούμενος».
Jefté Betancor, el héroe de una noche que jamás olvidarán en Albacete. #LaCopaRTVE— Teledeporte (@teledeporte) January 14, 2026
"Es lo más grande que ha pasado en el fútbol"
"Feliz por mi equipo, que han trabajado como c******* eliminando a uno de los mejores equipos del mundo"#EstudioEstadio: https://t.co/mQsgKQ2GAS pic.twitter.com/CVWRwMX9U3
