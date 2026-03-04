Στη συνέντευξη Τύπου ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε ότι απολαμβάνει να δουλεύει με τους ποδοσφαιριστές του.

Στη δύσκολη περίοδο που πέρασε ο ΠΑΟΚ με τους συνεχόμενους τραυματισμούς και τα πολλά απαιτητικά παιχνίδια στάθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου αποθέωσε τους ποδοσφαιριστές του, τόνισε ότι απολαμβάνει να δουλεύει μαζί τους και περιμένει τις επιστροφές. Αναλυτικά όσα είπε:

«Σε κανένα σημείο δεν πρέπει να δηλώνεις ευχαριστημένος. Προφανώς περάσαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα και δύσκολες καταστάσεις. Αλλά αν το δεις από την αρχή της σεζόν και τι ντέρμπι δώσαμε σε Ελλάδα και Ευρώπη τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο με ένα απαιτητικό πρόγραμμα, μπορείς να πεις πως το περάσαμε αν και χρειάστηκε η ομάδα να δώσει πολλές δυνάμεις σωματικά και ψυχολογικά.

Δεν πρέπει επίσης να σκεφτούμε πως σε κάθε ματς χάνουμε και έναν παίκτη και επομένως δεν μπορώ παρά να δηλώσω ευχαριστημένος από την νοοτροπία μας που μας έχει φέρει σε αυτή τη θέση. Δεν τα παρατάμε ποτέ ακόμη και με αυτές τις αναποδιές, γιατί μιλάμε για διαφορετικούς τραυματισμούς. Κρατάμε το πνεύμα της μάχης και αυτό είναι το πιο σημαντικό κέρδος από αυτή την περίοδο, τη δύσκολη περίοδο για εμάς».

Για τους τραυματίες από τη στιγμή που ακολουθεί ο Ολυμπιακός: «Υπάρχουν παιχνίδια και παιχνίδια. Υπάρχουν παιχνίδια που σου δίνουν τη δυνατότητα να κοντρολάρεις απόλυτα το ματς και κάποια άλλα όπως το σημερινό, που πρέπει να παίξεις σε ένα μικρό αγωνιστικό χώρο απέναντι σε μια καλά δουλεμένη ομάδα και πολύ επιθετική νοοτροπία. Αλλά πρέπει να αρπάζεις την κάθε ευκαιρία που σου δίνεται ακόμη και από το μηδέν. Έστω και την μια ευκαιρία.

Σε αυτά τα ματς αυτό που έχει σημασία είναι το τελικό αποτέλεσμα και εμείς το κερδίσαμε. Τέτοια ματς πρέπει να τα παίρνεις έστω και από το τίποτε. Και μην ξεχνάτε πως παίξαμε σε 6 μέρες τρία ματς και μάλιστα με ταξίδι στην Ισπανία. Και έρχεται ένα ακόμη χωρίς να έχεις τα περιθώρια να ξεκουραστείς και επίσης να κάνεις καλές προπονήσεις όπως θα ήθελες και με πιο ορθολογικό παιχνίδι.

Γι' αυτό επαναλαμβάνω πως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η νίκη. Για τους τραυματίες δεν μπορώ να πω κάτι, έχουμε αυτούς τους παίκτες διαθέσιμους, κάθε στιγμή είναι χρήσιμη και σημαντική, απολαμβάνω να δουλεύω με τους παίκτες μου περιμένοντας και τις επιστροφές. Το λέω με ταπεινότητα πρέπει να παίξουμε το ποδόσφαιρο που θέλουμε, κάποιες άλλες φορές όχι, αλλά σημασία έχει το αποτέλεσμα».