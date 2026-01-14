Παίκτης της Σοσιεδάδ μπήκε στο 89' και αντικαταστάθηκε στο 94' - Η εξήγηση που έδωσε ο προπονητής του: «Ήταν επικίνδυνο»
Στο παιχνίδι για τους «16» του Copa del Rey ανάμεσα σε Ρεάλ Σοσιεδάδ και Οσασούνα (1-2), ο Όρι Όσκαρσον μπήκε στο 89’ αλλά χρειάστηκε να αντικαταστάθηκε μόλις πέντε λεπτά αργότερα!
Ο Πελεγκρίνο Ματαράτσο μετά το ματς φυσικά και κλήθηκε να δώσει εξήγηση για τη συγκεκριμένη απόφαση, λέγοντας ότι η αλλαγή ήταν αναγκαστική για τον Ισλανδό επιθετικό, καθώς είχε υποστεί τραυματισμό σε μία φάση που δεν έδειξαν οι κάμερες.
Κατά τη διάρκεια ενός σπριντ, ο παίκτης χτύπησε στον αυχένα του και έπρεπε να βγει από τον αγωνιστικό χώρο για να μην κινδυνεύσει περαιτέρω η υγεία του. «Ο Όρρι τραυματίστηκε και έπρεπε να τον βγάλουμε από το γήπεδο. Τον αντικαταστήσαμε με στόπερ για να έχουμε τέσσερις αμυντικούς στην παράταση», ανέφερε συγκεκριμένα ο Αμερικανός τεχνικός της Σοσιεδάδ.
Ο Ισλανδός σέντερ φορ, ωστόσο δεν το πήρε και τόσο ψύχραιμα, καθώς αποχώρησε εκνευρισμένος και δεν παρακολούθησε ούτε την παράταση ούτε τη διαδικασία των πέναλτι. Έμεινε στα αποδυτήρια, αποφεύγοντας ακόμη και τους πανηγυρισμούς με τους φιλάθλους μετά την πρόκριση στους «8».
🎙️ 𝐌𝐚𝐭𝐚𝐫𝐚𝐳𝐳𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐎𝐬𝐤𝐚𝐫𝐬𝐬𝐨𝐧 𝐲 𝐬𝐮 𝟓' 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬:— Pablo Barea (@pablobare) January 13, 2026
🗣️ "Estabamos con 3 defensas y había mucho riesgo. Orri se ha lesionado en una carrera por un tirón muscular. Era necesario sacarle del campo."#RealSociedad https://t.co/RsR6eNet2z pic.twitter.com/h32AZiUv5g
