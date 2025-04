Με... εκκεντρικό στυλ και δύο ζευγάρια έξαλλα γυαλιά ηλίου, ο Λαμίν Γιαμάλ χάρηκε με τη ψυχή του την κατάκτηση του Copa del Rey από την Μπαρτσελόνα.

Πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση με δύο ασίστ και έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει έξαλλα την κατάκτηση του Κυπέλλου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Λαμίν Γιαμάλ! Ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα φαίνεται πως περνάει μια... έξαλλη φάση, αφού εκτός από το πλατινέ μαλλί «χτύπησε» με εκκεντρικό στυλ και μετά τη λήξη του τελικού. Ο 17χρονος λες και πηγαίνει σε... techno party φόρεσε δύο ζευγάρια φωτεινά γυαλιά ηλίου στο κεφάλι του και χόρεψε χαρούμενος, τραβώντας πάνω του όλα τα βλέμματα.

Lamine Yamal dancing while wearing two pairs of glasses after winning the Copa del Rey 😂🕺 pic.twitter.com/8aoF4wrjU3