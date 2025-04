Επεισόδια μικρής έντασης σημειώθηκαν στην πλατεία Plaza Nueva της Σεβίλλης μεταξύ οπαδών της Μπαρτσελόνα και αστυνομίας, ενώ ένας φίλαθλος των Μπλαουγκράνα συνελήφθη.

Φορτισμένο είναι το κλίμα στους δρόμους της Σεβίλλης μερικές ώρες πριν τη σέντρα στον τελικό του Copa del Rey. Νωρίς το απόγευμα, πλήθος οπαδών της Μπαρτσελόνα συγκεντρώθηκε φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ομάδας τους, αλλά και υβριστικά κατά του Βινίσιους.

Η αστυνομία επενέβη για να διαλύσει το πλήθος και οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα αποχώρησαν σιγά-σιγά από την Plaza Nueva. Τα επεισόδια δεν πήραν μεγάλη έκταση, ωστόσο σύμφωνα με το «Cope», ένας φίλαθλος των Μπλαουγκράνα συνελήφθη από την αστυνομία αφότου τραυμάτισε στη μύτη οπαδό της Ρεάλ. Περισσότερα στοιχεία για το συγκεκριμένο συμβάν δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ όπως αναφέρουν τα ισπανικά Μέσα πέρα από αυτό το μεμονωμένο περιστατικό δεν έχει συμβεί κάτι σοβαρότερο.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 Clashes between Barcelona fans and police in Spain pic.twitter.com/hxDj6miCX6

Θυμίζουμε ότι οι δύο φιναλίστ θα έχουν στο πλευρό τους από 26.000 οπαδούς στο γήπεδο.

Police sources confirm the arrest of a Barça fan who has broken the nose of a Real Madrid fan in Sevilla. @JaviGomezCope pic.twitter.com/ihvC3WFYFo