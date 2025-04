Απαράδεκτα συνθήματα ακούστηκαν από τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα στους δρόμους της Σεβίλλης με αποδέκτη τον Βινίσιους, λίγες ώρες πριν τη σέντρα στον τελικό του Copa del Rey.

Η ώρα για τη σέντρα του Clasico στον τελικό του Copa del Rey πλησιάζει και οι δρόμοι της Σεβίλλης γεμίζουν από τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης που «ζεσταίνονται» ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης.

Ωστόσο, ορισμένοι οπαδοί των Μπλαουγκράνα προχώρησαν σε απαράδεκτα και εμετικά συνθήματα που είχαν ως αποδέκτη τον Βινίσιους, όπως φαίνεται από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένοι οπαδοί της Μπαρτσελόνα εύχονται στον Βραζιλιάνο τον θάνατο...

Some Barcelona fans are singing "Vinicius, d*e!" in the streets of Sevilla ahead of tonight's final. @carrusel



