Το αντίγραφο δεν έχει ποτέ τη γλύκα του πρωτότυπου, αλλά ακόμα κι έτσι μπορεί να γράψει τη δική του ιστορία. Μερικούς μήνες αργότερα, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τον δεύτερο τελικό του Super Cup Ισπανίας, ο οποίος έφερε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος θρύλος με ένα γκολ αριστούργημα σημάδεψε το παραθυράκι του Τερ Στέγκεν, έβγαλε τη μπλούζα και... την έδειξε επιδεικτικά μπροστά στο αντίπαλο κοινό, σε έναν πανηγυρισμό που ερμηνεύτηκε από πολλούς ως απάντηση στον Λιονέλ Μέσι.

#OnThisDay in 2017, Cristiano Ronaldo scored an absolute screamer against FC Barcelona and silenced the Camp Nou 🐐 🔥. pic.twitter.com/CbBI4Apc5B