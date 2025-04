Ο Χάνσι Φλικ έδωσε τη δική του οπτική στο σίριαλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης πριν από τον τελικό του Copa Del Rey, ζητώντας τον σεβασμό προς τους διαιτητές και το ποδόσφαιρο.

Σε τεταμένο κλίμα αναμένεται να διεξαχθεί ο φετινός τελικός του Copa Del Rey ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, μετά το σίριαλ που ξέσπασε με πρωταγωνίστρια τη διαιτητική ομάδα και τη Βασίλισσα.

Τα ισπανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για έναν τελικό που έχει ήδη στιγματιστεί, έπειτα από τις σοβαρές καταγγελίες των διαιτητών της αναμέτρησης και τη γενικευμένη αντίδραση των Μερένγκες που απείλησαν να μην κατέβουν στο ματς.

Από την πλευρά τους, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα έμειναν έκπληκτοι από τις διαστάσεις που πήρε το θέμα παραμονή του αγώνα, με τον Χάνσι Φλικ να παίρνει θέση στη συνέντευξη Τύπου και να ζητά τον σεβασμό προς τη διαιτητική ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός τεχνικός των Μπλαουγκράνα τόνισε πως οι διαιτητές πρέπει να εισπράττουν τον σεβασμό και την αλληλεγγύη όσων συμμετέχουν στο σπορ, λέγοντας:

«Για μένα μετράει μόνο το ποδόσφαιρο. Πρέπει να προστατεύουμε όλους όσοι συμμετέχουν στο σπορ. Οι οπαδοί θέλουν να βλέπουν τους παίκτες, πώς παίζουν. Χρειαζόμαστε τους διαιτητές και πρέπει να τους νοιαζόμαστε και να τους προσέχουμε. Δεν είναι δίκαιο και σωστό να μη τους δείχνεις σεβασμό»

💬 Flick, sobre los árbitros: "No sé ni qué decir. Es un deporte, un juego. Tenemos que cuidar a los árbitros. No podemos no respetarlos. Todos los clubes, entrenadores y jugadores" pic.twitter.com/JwmdpiE109