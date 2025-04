Μέσω μίας οργισμένης ανάρτησης κατά της Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών ενόψει του τελικού του Copa del Rey.

Οι εξελίξεις γύρω από τον τελικό του Copa del Rey το Σάββατο (26/04, 23:00) είναι καταιγιστικές τις τελευταίες ώρες στην Ισπανία.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τα σχόλια των διαιτητών της αναμέτρησης ενόψει του τελικού με την Μπαρτσελόνα, ζήτησε αρχικά να γίνει αλλαγή στο διαιητιτικό σχήμα της αναμέτρησης δηλώνοντας αποχή από όλες τις επίσημες διοργανώσεις, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να μην κατέβει στον τελικό!

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, προχώρησε σε ανάρτηση στο X μέσω της οποίας «επιτέθηκε» στη Ρεάλ κάνοντας λόγο για «έλεγχο εξουσίας»!

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, είναι έλεγχος της εξουσίας.

Δεν της αρέσει ο Τέμπας, γιατί δεν κάνει αυτό που θέλει.

Δεν της αρέσει ο Τσέφεριν, γιατί δεν κάνει αυτό που θέλει.

Δεν της αρέσει ο Λουθάν, γιατί δεν κάνει αυτό που θέλει.

Δεν της αρέσουν οι τηλεσχολιαστές, γιατί δεν λένε αυτό που θέλει.

Δεν θέλει να προχωρήσουν με την ομάδα της διαιτησίας, επειδή δεν είναι αυτό που θέλει.

Και τώρα, μετά τις δηλώσεις των διαιτητών —που βαρέθηκαν από τη συνεχή παρενόχληση της Real Madrid TV— απαντά όπως ξέρει:

Αναστέλλει τη συνέντευξη τύπου.

Παραλείπει την προπόνηση στη Λα Καρτούχα.

Περιφρονεί τις επίσημες εκδηλώσεις του τελικού Κυπέλλου.

Διέρρευσε ότι δεν θα παρευρεθεί στον τελικό του Κυπέλλου.

Πόσο ευαίσθητη είναι.

Δεν διαμαρτύρεται, πιέζει.

Δεν παραπονιέται, απειλεί.

Δεν διαφωνεί, τιμωρεί.

Δεν θέλει να βελτιώσει το ποδόσφαιρο, θέλει το δικό της ποδόσφαιρο.

Και το χειρότερο δεν είναι ότι προσπαθεί.

Το σοβαρό είναι ότι πολλοί το επιτρέπουν, το ανέχονται και τη βοηθούν».

Esto no es fútbol, es control de poder.



❌ No le gusta Tebas porque no le hace lo que él quiere.

❌ No le gusta Ceferin porque no hace lo que él quiere.

❌ No le gusta Louzán porque no hace lo que él quiere.

❌ No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él…