Απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Ισπανίας (26/04, 23:00), με τον διαιτητή της προσεχούς αναμέτρησης να ξεσπάει σε κλάματα.

Ο σπουδαίος τελικός μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης για το Copa del Rey βρίσκεται προ των πυλών. Τον οποίο άπαντες περιμένουν πώς και πώς, ωστόσο ο διαιτητής της αυριανής αναμέτρησης (26/06, 23:00) Ρικάρντο ντε Μπούργος Μπενγκοετσέα «λύγισε» ξεσπώντας σε κλάματα κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου.

Ο λόγος δεν ήταν άλλος από το βίντεο που δημοσιοποίησε το κανάλι της Ρεάλ Μαδρίτης (RMTV), το οποίο είχε βάλει στο «στόχαστρο» και τον συγκεκριμένο ρέφερι σχετικά με διαιτητικές αποφάσεις στο παρελθόν. Ο ίδιος προσπάθησε να εξηγήσει πόσο δύσκολες είναι η καταστάσεις που βιώνει ο ίδιος και η οικογένειά του με αφορμή την δημοσιοποίηση του βίντεο λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του Clásico:

«Όταν ο γιος σου πηγαίνει στο σχολείο και του λένε πως ο πατέρας του είναι ''κλέφτης'' και γυρίζει σπίτι κλαίγοντας, είναι πολύ περίεργο. Αυτό που κάνω είναι να προσπαθώ να εκπαιδεύσω τον γιο μου να του λέει ότι ο πατέρας του είναι ειλικρινής. Τη μέρα που θα φύγω από εδώ, θέλω ο γιος μου να είναι περήφανος για το τι ήταν ο πατέρας του, γιατί η διαιτησία μάς έχει δώσει πολλές αξίες. Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα με αυτό που περνάνε πολλοί συνάδελφοι. Ότι όλοι κάνουν μια σκέψη για το πού θέλουμε να πάμε, για το τι θέλουμε από τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο», είναι τα λόγια του Μπενγκοετσέα.

🗣 Copa del Rey final referee Ricardo De Burgos: “When your son goes to school and there are children who tell him that his father is a thief and he comes home crying... that's really tough.” 😥 pic.twitter.com/HrC6u5u9t2

‼️😓 Copa del Rey final referee Ricardo De Burgos: "When a son of yours goes to school and they tell him that his father is a 'thief' and he comes home crying, it's very messed up."



"What I do is try to educate my son to tell him that his father is honest. It's very meesed up,… pic.twitter.com/sypX4WFrsW