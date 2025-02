Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, τα έβαλε ξανά με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη στάση της απέναντι στη διαιτησία χαρακτηρίζοντας τη Βασίλισσα ως «κλαψιάρικο σύλλογο».

Για ακόμη μία φορά, ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, εξαπέλυσε τα πυρά του προς τη Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά το μείζον θέμα που απασχολεί το ισπανικό ποδόσφαιρο τις τελευταίες εβδομάδες, την εγχώρια διαιτησία.

Σε συνέντευξή του στο «Objective», ο Τέμπας κατηγόρησε τη Ρεάλ και το επίσημο κανάλι του συλλόγου χαρακτηρίζοντας τη Βασίλισσα «κλαψιάρικο σύλλογο» που υπονομεύει και αμφισβητεί το ποδόσφαιρο της Ισπανίας.

«Είχαμε πολλές διαφωνίες σχετικά με τη διαιτησία τις τελευταίες εβδομάδες. Η ομοσπονδία δεν ψάχνει να βρει λύση. Η τηλεόραση της Ρεάλ Μαδρίτης, η Ρεάλ Μαδρίτης, δημιουργεί αντιπαραθέσεις και γράφει μια ψεύτικη ιστορία και θέτει όλο το ποδόσφαιρο υπό αμφισβήτηση. Όλοι οι σύλλογοι διαμαρτύρονται, αλλά η Ρεάλ στρέφει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της. Πρόκειται για μια επιθετική, λεκτική και χειραγωγημένη ιστορία. Γνωρίζω πολλούς οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης που δεν συμφωνούν με την ίδια την ομάδα. Είναι ένας κλαψιάρικος σύλλογος, ''κλαίει'' όλη μέρα. ''Κλαίνε'' για αυτό το Σαββατοκύριακο, θα ''κλαίνε'' για το επόμενο και για όλα φταίει μια συνωμοσία», ανέφερε στη συνέντευξή του.

