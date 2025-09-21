Ο Άγγλος στόπερ είδε την σχεδόν «τελειωμένη» μεταγραφή του στη Λίβερπουλ να χαλάει στο φινάλε των μεταγραφών και, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Mirror, πλέον θέλει να παίξει για την Ρεάλ Μαδρίτης!

Έχοντας φερθεί απόλυτα επαγγελματικά και αγωνιζόμενος κανονικά στο σπουδαίο διπλό της Κρίσταλ Πάλας με 0-3 στην έδρα της Άστον Βίλα (31/8), παρότι είχε συμφωνήσει προφορικά με τη Λίβερπουλ, ο Μαρκ Γκουέχι βίωσε έναν «εφιάλτη».

Στο φώτο φίνις της Deadline Day ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός είδε το deal μεταξύ των δυο συλλόγων να χαλάει, καθώς ο Όλιβερ Γκλάσνερ πίεσε την διοίκηση των Λονδρέζων με παραίτηση, με αποτέλεσμα να παραμείνει στην ομάδα της οποίας αποτελεί τον αρχηγό. Αρκετά ακολούθησαν έκτοτε, με τον ίδιο τον Γκουέχι πλέον να είναι αποφασισμένος να αποχωρήσει ως ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ωστόσο, δημοσίευμα της Mirror βάζει «φωτιά» στην υπόθεση, καθώς αναφέρει πως ο 25χρονος έχει ενημερώσει τους εκπροσώπους του πως θέλει να αγωνιστεί για την... Ρεάλ Μαδρίτης! Ουσιαστικά η ανατροπή αυτή αναμένεται να επηρεάσει και την υπόθεση του Ιμπραϊμα Κονατέ, που αποτελεί στόχο της «βασίλισσας» και επίσης έχει συμβόλαιο που εκπνέει το θέρος του 2026.

Όπως γράφει το εν λόγω μέσω, πλέον η μπάλα παίζεται στο... γήπεδο του Γκουέχι, που δείχνει να έχει εκείνος το πάνω χέρι αυτή τη φορά, καθώς από τον Ιανουάριο θα μπορεί να διαπραγματευτεί και να «κλείσει» στην επόμενη ομάδα του, με την Ρεάλ έτοιμη να ξεκινήσει συζητήσεις με την πλευρά του παίκτη.