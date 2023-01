Ο Βινίσιους Τζούνιορ «απάντησε» στους οπαδούς της Ατλέτικο σκοράροντας και δηλώνοντας πως υπάρχει μονάχα μία ομάδα στη Μαδρίτη.

Η Ρεάλ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι με την Ατλέτικο με τον Αλβάρο Μοράτα να κάνει το 0-1 για τους φιλοξενούμενους, αλλά αντέδρασε στο δεύτερο, πήρε τα ηνία του αγώνα και με εμφατική ανατροπή (3-1) πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Copa del Rey. Τα τέρματα της «Βασίλισσας» πέτυχαν οι Ροντρίγκο, Καρίμ Μπενζεμά και Βινίσιους Τζούνιορ.Ο τελευταίος που έχει «στοχοποιηθεί» από οπαδούς της Ατλέτι, δεν άφησε αναπάντητες τις προκλήσεις τους. Συγκεκριμένα αφότου σκόραρε, χόρεψε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο και ύστερα σε ανάρτησή του στο Instagram δήλωσε: «Ο Βίνι αγαπά τη Μαδρίτη. Υπάρχει μόνο μία ομάδα στη Μαδρίτη»!

