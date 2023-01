Οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης το βράδυ πριν το ντέρμπι με τη Ρεάλ (26/01, 22:00) για το Κύπελλο Ισπανίας, κρέμασαν σε μια γέφυρα κοντά στο προπονητικό της «βασίλισσας», ένα πανό και μια κούκλα με τη φανέλα του Βινίσιους!

Λίγες ώρες πριν το μεγάλο ντέρμπι της πρωτεύουσας, όπου Ρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης θα διεκδικήσουν ένα εισιτήριο στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας, οπαδοί των «ροχιμπλάνκος» συγκέντρωσαν ξανά αρνητικά σχόλια (μετά τα ρατσιστικά συνθήματα ενάντια στον Βινίσιους) αφού κρέμασαν ένα ομοίωμα του Βραζιλιάνου σταρ από μια γέφυρα κοντά στο προπονητικό της «βασίλισας».Πιο συγκεκριμένα, οι φίλοι της Ατλέτικο ανάρτησαν ένα πανό στο οποίο αναγράφεται: «Η Μαδρίτης μισεί τη Ρεάλ» και δίπλα κρέμασαν μια κούκλα στην οποία είχαν βάλει μια φανέλα του Βινίσους Τζούνιορ.

Δείτε τις χαρακτηριστικές εικόνες:

Atletico Madrid fans have hung a Viní Jr doll with a poster saying: “Madrid hates Real.” pic.twitter.com/Ju763ryJnZ