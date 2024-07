Πειθαρχική έρευνα για τη συμπεριφορά των Αργεντινών ποδοσφαιριστών μετά την κατάκτηση του Copa America ξεκίνησε η FIFA, μετά και την καταγγελία της γαλλικής ομοσπονδίας.

Σε σοβαρούς μπελάδες βρίσκεται η ομοσπονδία της Αργεντινής μετά το βίντεο που διέρρευσε από τους πανηγυρισμούς των ποδοσφαιριστών της Αλμπισελέστε. Ο Έντσο Φερνάντες ήταν αυτός που εμφανίστηκε να τραγουδά ρατσιστικά συνθήματα κατά των Γάλλων διεθνών στο πλαίσιο των πανηγυρισμών της κατάκτησης του Copa America μαζί με τους συμπαίκτες του, με τον Γουέσλεϊ Φοφανά της Τσέλσι να τοποθετείται δημοσίως για το ζήτημα.

Όπως αναμενόταν άλλωστε, η FIFA ξεκίνησε και επίσημα την πειθαρχική έρευνα για το περιστατικό και το βίντεο που διέρρευσε στο φως της δημοσιότητας. Η παγκόσμια συνομοσπονδία δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα επί του θέματος καθώς πρώτα θα εξετάσει τα δεδομένα και μετά θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες.

Για τον Έντσο η κατάσταση δεν μοιάζει να είναι η καλύτερη δυνατή, καθώς το πρωί της Τετάρτης τοποθετήθηκε επισήμως και η Τσέλσι η οποία ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές.

🚨 FIFA have opened an investigation into Argentina and their players for the chant in the bus.



(Source: AFP) pic.twitter.com/h4x3TEVvvl