Ο Ερίκ Καντονά εμφανίστηκε στην συναυλία «Μαζί για την Παλαιστίνη» που πραγματοποιήθηκε στο «Γουέμπλεϊ» κάνοντας έκκληση σε UEFA και FIFA για να αποκλείσουν το Ισραήλ από τις διοργανώσεις.

Όπως κάνει σχεδόν πάντα, ο Ερίκ Καντονά δεν μάσησε τα λόγια του στη συναυλία «Μαζί για την Παλαιστίνη» που πραγματοποιήθηκε στο «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου την περασμένη Τετάρτη (17/9). Και δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διατρανώνει ανοιχτά την υποστήριξή του στον λαό της Παλαιστίνης, όπως είχε κάνει ήδη από τον Οκτώβριο του 2023.

Στη συγκεκριμένη συναυλία συμμετείχαν καλλιτέχνες, ακτιβιστές και ερμηνευτές για να δείξουν τόσο την συμπαράστασή τους προς τους Παλαιστινίους όσο και για την συγκέντρωση χρημάτων υπέρ της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ο Καντονά έκανε έκκληση σε UEFA και FIFA ζητώντας τους να αποβάλουν από τις διοργανώσεις τους το Ισραήλ.

«Έχω παίξει για τη Γαλλία και στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ξέρω ότι το διεθνές ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από ένα άθλημα. Είναι πολιτισμός, πολιτική, είναι ο τρόπος με τον οποίο μια χώρα εκπροσωπείται στη διεθνή σκηνή.

Έφτασε η ώρα στερηθεί αυτό το προνόμιο το Ισραήλ. Τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, η FIFA και η UEFA απέβαλαν την Ρωσία. Πλέον, έχουν περάσει 716 ημέρες από αυτό που η Διεθνής Αμνηστία έχει χαρακτηρίσει ως γενοκτονία. Όμως στο Ισραήλ επιτρέπεται να συμμετέχει κανονικά. Γιατί υπάρχει διπλή αντιμετώπιση; Η UEFA και η FIFA πρέπει να αποκλείσουν το Ισραήλ! Οι σύλλογοι παντού πρέπει να αρνηθούν να αγωνιστούν απέναντι σε ισραηλινή ομάδα. Αυτό αφορά όλους τους παίκτες, παντού.

Όλοι θυμόμαστε το απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Το αθλητικό μποϊκοτάζ έπαιξε κρίσιμο ρόλο για να μπει ένα τέλος. Έχουμε δύναμη. Εσείς έχετε δύναμη. Και οι οπαδοί του ποδοσφαίρου σε όλον τον κόσμο έχουν δύναμη», ανέφερε ο Καντονά με την εν λόγω ομιλία του να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.