Η Αγγλία αγκάλιασε την πρόκριση με την πεντάρα στο Βελιγράδι! Σοκ και δέος για τη Νορβηγία, αφού με 5 γκολ του Χάαλαντ διέλυσε με 11-1 τη Μολδαβία. Διπλό για την Πορτογαλία.

4ος Όμιλος

Μόνο εύκολο δεν αποδείχθηκε το έργο της Γαλλίας απέναντι στην Ισλανδία! Με τον Ίνγκασον βασικό, οι Ισλανδοί «πάγωσαν» τους γηπεδούχους στο 21' μετά το τραγικό λάθος του Ολίσε. Η πολύ μέτρια στο πρώτο μέρος Γαλλία ισοφάρισε στο φινάλε του ημιχρόνου με τον Μπαπέ που ευστοχώντας από την άσπρη βούλα έφτασε τα 52 γκολ με το εθνόσημο ξεπερνώντας τον Τιερί Ανρί στη δεύτερη λίστα των τοπ σκόρερ της Γαλλίας. Ο Μπαπέ μάλιστα είχε και ασίστ στο 62ο λεπτό δίνοντας πάρε-βάλε στον Μπαρκολά που έκανε την ανατροπή για τους Γάλλους. Η αποβολή του Τσουαμενί στο 67' έβαλε ξανά στο παιχνίδι την Ισλανδία που μάλιστα σκόραρε στο 88', γκολ το οποίο ακυρώθηκε κι έτσι το 2-1 έμεινε ως το τέλος. Πρώτη στον όμιλο με 2/2 η ομάδα του Ντεσάμπ.

Νωρίτερα, Αζερμπαϊτζάν και Ουκρανία έμειναν στο 1-1. Ο Σουντάκοφ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, οι Αζέροι ωστόσο απάντησαν με το πέναλτι του Μαμούντοφ.

Αποτελέσματα

Αζερμπαϊτζάν - Ουκρανία 1-1

Γαλλία - Ισλανδία 2-1

Βαθμολογία

1. Γαλλία 6 (4-1), 2 ματς

2. Ισλανδία 3 (6-2), 2 ματς

3. Ουκρανία 1 (1-3), 2 ματς

4. Αζερμπαϊτζάν 1 (1-6), 2 ματς

Επόμενη αγωνιστική (10/10)

Γαλλία - Αζερμπαϊτζάν

Ισλανδία - Ουκρανία

6ος Όμιλος

Η Πορτογαλία πέρασε από την έδρα της Ουγγαρίας σε ένα... τρελό ματς, έκανε το 2/2 και βρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή του ομίλου της! Ο Βάργκα άνοιξε το σκορ για τους Ούγγρους στο 21', αλλά η Πορτογαλία με τον Σίλβα ισοφάρισε στο 36ο λεπτό. Η ανατροπή για τους Πορτογάλους ήρθε με το εύστοχο πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο (58') που έφτασε τα 943 γκολ στην καριέρα του! Το φινάλε του αγώνα ήταν... δραματικό! Ο Βάργκα, με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, έκανε το 2-2 στο 84', όμως η χαρά των γηπεδούχων κράτησε μόλις μερικά δευτερόλεπτα. Ο Κανσέλο με υπέροχο σουτ στην κίνηση μετά την πάσα του Σίλβα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 3-2 υπέρ της ομάδας του Μαρτίνεθ.

Στο άλλο ματς νωρίτερα, η Αρμενία σημείωσε την πρώτη της νίκη με το 2-1 επί της Ιρλανδίας.

Αποτελέσματα

Αρμενία - Ιρλανδία 2-1

Ουγγαρία - Πορτογαλία 2-3

1. Πορτογαλία 6 (8-2), 2 ματς

2. Αρμενία 3 (2-6), 2 ματς

3. Ουγγαρία 1 (4-5), 2 ματς

4. Ιρλανδία 1 (3-4), 2 ματς

Επόμενη αγωνιστική (11/10)

Πορτογαλία - Ιρλανδία

Ουγγαρία - Αρμενία

8oς Όμιλος

Μεγάλο διπλό για την Αυστρία, επικράτησε 2-1 της Βοσνίας και μπήκε ξανά πολύ δυνατά στη μάχη της πρωτιάς, μιας και ισοβάθμησε στην κορυφή με τη γηπεδούχο. Ο Σάμπιτζερ στο 49' άνοιξε το σκορ για τους Αυστριακούς, ωστόσο ένα λεπτό αργότερα ο Τζέκο έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Οι Αυστριακοί ήταν καλύτεροι και στο 65΄ο Λάιμερ διαμόρφωσε το 2-1. Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού ο Βίμερ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα.

Η Κύπρος ήταν εξαιρετική κόντρα στη Ρουμανία στο ΓΣΠ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής για τα προκριματικά του Μουντιάλ και κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία 2-2 παρά το γεγονός πως βρέθηκε πίσω στο σκορ με δυο τέρματα. Μόλις στο 2ο λεπτό ο Ντράγκους άνοιξε το σκορ, ενώ στο 18' ο ίδιος παίκτης πέτυχε το 2-0. Η Κύπρος βρήκε όμως τα ψυχικά αποθέματα και με τους Λοΐζου (29΄) και Χαραλάμπους (76΄), ισοφάρισε, ενώ ήταν αυτή που πλησίασε στο τέλος το τρίτο γκολ, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Bασικός ο Μάριν, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 85ο λεπτό. Ετσι, οι Ρουμάνοι έχασαν σημαντικό έδαφος στη μάχη για την πρόκριση.

Αποτελέσματα

Βοσνία - Αυστρία 1-2

Κύπρος - Ρουμανία 2-2

Βαθμολογία

1. Βοσνία 12 (11-3), 5 ματς

2. Αυστρία 12 (9-2), 4 ματς

3. Ρουμανία 7 (10-6), 5 ματς

4. Κύπρος 4 (5-7), 5 ματς

5. Σαν Μαρίνο 0 (1-18), 5 ματς

Επόμενη αγωνιστική 9/10

Κύπρος - Βοσνία

Αυστρία - Σαν Μαρίνο

9ος Όμιλος

Καταιγιστική, ανελέητη και με εξωγήινο Χάαλαντ η Νορβηγία σκόρπισε την Μολδαβία με το εκκωφαντικό 11-1 και έκανε το απόλυτο 5/5 ούσα το απόλυτο αφεντικό στον 9ο όμιλο! Οι Νορβηγοί βρίσκονταν ήδη μπροστά στο σκορ μρ 5-0 από το α' ημίχρονο με πρωταγωνιστή τον Χάαλαντ που έκανε χατ τρικ! Δεν σταμάτησε όμως εκεί, αφού τελείωσε το ματς με πέντε γκολ και δύο ασίστ, ενώ ακόμη τέσσερα σκόραρε ο Άσγκααρντ. Όντεγκααρντ και Μίρε οι έτεροι σκόρερ για τη Νορβηγία, ενώ μάλιστα το μοναδικό τέρμα της Μολδαβίας ήρθε από το... αυτογκόλ του Όστιγκαρντ.

Αποτελέσματα

Νορβηγία - Μολδαβία 11-1

Βαθμολογία

1. Νορβηγία 15 (24-3), 5 ματς

2. Ιταλία 9 (12-7), 4 ματς

3. Ισραήλ 9 (15-11), 5 ματς

4. Εσθονία 3 (5-13), 5 ματς

5. Μολδαβία 0 (3-25), 5 ματς

Επόμενη αγωνιστική (11/10)

Νορβηγία - Ισραήλ

Εσθονία - Ιταλία

11ος Όμιλος

Η Αγγλία αγκάλιασε την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ της Αμερικής, αφού διέλυσε με 5-0 στο Βελιγράδι τη Σερβία (αρκετές θύρες κλειστές λόγω τιμωρίας). Η ομάδα του Τούχελ πέτυχε την πέμπτη της νίκη σε ισάριθμα ματς και βρέθηκε στο +7 από την Αλβανία. Ο Χάρι Κέιν πέτυχε το 1-0 στο 33' και δυο λεπτά αργότερα ο Μαντουέκε σημείωσε το 2-0. Στο 52΄ο Κόνσα σημείωσε το 3-0 από ασίστ του Γκουέχι. Οι Σέρβοι έμειναν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Μιλένκοβιτς στο 72'. Τρία λεπτά αργότερα ο αμυντικός της Πάλας σημείωσε το 4-0. Ο Ράσφορντ με πέναλτι στο 90' διαμόρφωσε το 5-0. Αλλαγή μπήκε στο 46' ο Γιόβιτς της ΑΕΚ, ενώ ο Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ αποχώρησε στο 76'.

Η Αλβανία συνεχίζει στον δρόμο για τη 2η θέση, αφού επικράτησε 1-0 της Λετονίας εντός έδρας. Ετσι, άφησε στην 3η θέση τη Σερβία, αλλά με ματς περισσότερο. Βασικός ο Στρακόσα, ο οποίος όποτε χρειάστηκε ήταν σωστός στις τοποθετήσεις του. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ασλάνι με πέναλτι στο 25ο λεπτό.

Αποτελέσματα

Σερβία - Αγγλία 0-5

Αλβανία - Λετονία 1-0

Βαθμολογία

1. Αγγλία 15 (13-0), 5 ματς

2. Αλβανία 8 (5-3), 5 ματς

3. Σερβία 7 (4-5), 4 ματς

4. Λετονία 4 (2-6), 5 ματς

5. Ανδόρα 0 (0-10), 5 ματς

Επόμενη αγωνιστική (11/10)

Λετονία - Ανδόρα

Σερβία - Αλβανία