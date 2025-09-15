Ο Σαμουέλ Ουμτιτί ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Οι διαδοχικοί τραυματισμοί αποδείχθηκαν ανυπέρβλητο εμπόδιο και ο Γάλλος αμυντικός πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ο Ουμτιτί είχε συμβόλαιο με τη Λιλ στη Ligue 1, ωστόσο κατέγραψε μόλις 13 συμμετοχές σε δύο σεζόν, καθώς τα τελευταία χρόνια της καριέρας του ταλαιπωρήθηκε από χρόνιο πρόβλημα στον χόνδρο του γονάτου. «Ύστερα από μια έντονη καριέρα με πολλές επιτυχίες και δυσκολίες, ήρθε η στιγμή να πω αντίο», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα. «Έδωσα τα πάντα με πάθος και δεν μετανιώνω για τίποτα».

Με τη Γαλλία πραγματοποίησε 31 εμφανίσεις και, σε συνεργασία με τον Ραφαέλ Βαράν στην άμυνα, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάκτηση του Μουντιάλ του 2018. Στον ημιτελικό με το Βέλγιο σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης (1-0) και αγωνίστηκε σε έξι παιχνίδια της διοργάνωσης. Με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα κατέγραψε 133 συμμετοχές σε διάστημα επτά ετών, κατακτώντας επτά τίτλους, μεταξύ αυτών δύο σερί πρωταθλήματα Ισπανίας.

Τη σεζόν 2017-18 άρχισε να ταλαιπωρείται από έντονους πόνους στο γόνατο. Παρά την εισήγηση για χειρουργείο, προτίμησε να συνεχίσει και βοήθησε την Μπαρτσελόνα να κατακτήσει τον τίτλο, ενώ το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γαλλία. Όπως είχε δηλώσει στην L’Équipe το 2019: «Έσφιξα τα δόντια και έπαιξα όσο καλύτερα μπορούσα».

Στην ανακοίνωση της αποχώρησής του δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει συλλόγους, προέδρους, προπονητές και συμπαίκτες που συνάντησε στην πορεία του.

Μετά το Μουντιάλ δεν ξεπέρασε ποτέ τις 18 συμμετοχές ανά σεζόν με την Μπαρτσελόνα. Υποβλήθηκε σε θεραπείες, όπως ενέσεις PRP, όμως οι ενοχλήσεις δεν τον εγκατέλειψαν. Ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του, σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου, οδήγησαν στον δανεισμό του στη Λέτσε τη σεζόν 2022-23 και στη λύση του συμβολαίου του το 2023, παρά το γεγονός ότι απέμεναν τρία χρόνια διάρκειας.

Από την κατάκτηση του Μουντιάλ κι έπειτα μέτρησε μόλις έξι συμμετοχές με την εθνική Γαλλίας. Ο προπονητής Ντιντιέ Ντεσάν δήλωσε τον Ιούνιο του 2024: «Το μόνο που έχω να του πω είναι ένα ευχαριστώ για όσα πρόσφερε στην εθνική ομάδα. Αν είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές, το οφείλουμε και σε εκείνον. Ύστερα πέρασε δύσκολα χρόνια, δεν μπόρεσε να παίξει όπως ήθελε. Είναι φίλος μου και γνωρίζω όλες τις θυσίες που έκανε».

