Η Τσέλσι τοποθετήθηκε επισήμως για το περιστατικό με τον Έντσο Φερνάντες και τα ρατσιστικά συνθήματα που τραγουδούσε μαζί με τους συμπαίκτες του στην Αργεντινή.

Μεγάλος ντόρος έχει προκληθεί τα τελευταία 24ωρα εξαιτίας του ρατσιστικού συνθήματος που τραγούδησαν οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής μετά την κατάκτηση του Copa America. Ο Έντσο Φερνάντες ήταν αυτός που εμφανίστηκε να τραγουδά ρατσιστικά συνθήματα κατά των Γάλλων διεθνών στο πλαίσιο των πανηγυρισμών της κατάκτησης του Copa America μαζί με τους συμπαίκτες του, με τον Γουέσλεϊ Φοφανά της Τσέλσι να τοποθετείται δημοσίως για το ζήτημα.

Ο Αργεντινός χαφ απολογήθηκε τα ξημερώματα, κάνοντας μια σχετική ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Αυτή τη φορά, θέση πάνω στο ζήτημα πήρε και η Τσέλσι. Οι Λονδρέζοι σχολίασαν τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες και ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να δείξουν ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές, σαν αυτή του Έντσο, καθώς γνωστοποίησαν ότι ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα εντός του συλλόγου.

Παράλληλα η Τσέλσι στάθηκε και στην ανάρτηση του Φερνάντες και αναγνώρισε την απολογία του ποδοσφαιριστή της.

«Η Τσέλσι βρίσκει εντελώς απαράδεκτη κάθε μορφή τέτοιας συμπεριφοράς. Είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμαστε από ανθρώπους από όλους τους πολιτισμούς και τις κουλτούρες. Αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε τη δημόσια συγγνώμη του ποδοσφαιριστή μας και θα τη χρησιμοποιήσουμε ως εκπαίδευση. Ο σύλλογος έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το πειθαρχικό παράπτωμα».

