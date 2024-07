Ο Πούλισικ είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία κόντρα στην Ουρουγουάη και άφησε αιχμές προς τον ρέφερι, Κέβιν Ορτέγκα, ο οποίος στη συνέχεια αρνήθηκε να του δώσει το χέρι του.

Δράματα στο Copa America! Η ήττα των ΗΠΑ από την Ουρουγουάη με 1-0 σημάδεψε τον αποκλεισμό τους από τη φάση των ομίλων του Copa America, με τους Αμερικανούς ωστόσο να διατηρούν έντονα παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα.

Συγκεκριμένα οι ΗΠΑ φωνάζουν για τη φάση του γκολ καθώς θεωρείται πως το VAR δεν ενήργησε σωστά και δεν καταλόγισε οφσάιντ, επιτρέποντας έτσι στην Ουρουγουάη να ανοίξει το σκορ. Μετά το φινάλε του αγώνα μάλιστα η ένταση κορυφώθηκε με πρωταγωνιστή τον Κρίστιαν Πούλισικ!

Ο επιθετικός της Μίλαν κατευθύνθηκε προς τον διαιτητή και τον παρότρυνε να πανηγυρίσει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα της Ουρουγουάης, σε μια ξεκάθαρη αιχμή προς τη διαιτησία του.

Η ενέργεια του Πούλισικ πάντως δεν έμεινε αναπάντητη. Όταν ο Αμερικανός τελικά πήγε να χαιρετήσει τη διαιτητική ομάδα, ο ρέφερι, Κέβιν Ορτέγκα, αρνήθηκε να δώσει το χέρι του προς μεγάλη έκπληξη του αρχηγού των ΗΠΑ.

THE REFEREE NOT SHAKING CHRISTIAN PULISIC’S HAND AFTER THE GAME ??????????? pic.twitter.com/ukn4PGvFc1