Ξεκάθαρος Ροναλντίνιο: «Δεν θα δω κανένα παιχνίδι της Βραζιλίας στο Copa America, αρκετά ανέχτηκα»

Ο Ροναλντίνιο αποκάλυψε πως δεν θα παρακολουθήσει κανένα παιχνίδι της Βραζιλίας στο Copa America, καθώς η Σελεσάο όπως τόνισε πως έχει χάσει πλέον την αίγλη της.

Αποκαλυπτικός ήταν ο Ροναλντίνιο στις δηλώσεις του για την εθνική Βραζιλίας, καθώς ξεκαθάρισε πως δεν θα παρακολουθήσει κανέναν αγώνα της στο Copa America ούτε θα πανηγυρίσει καμία νίκη της.

Ο άλλοτε super star της Μπαρτσελόνα πρόσθεσε πως η Σελεσάο έχει χάσει πλέον την αίγλη της και δεν έχει αξιοσέβαστους ηγέτες όπως είχε στο παρελθόν. Θυμίζουμε πως από την αποστολή της Βραζιλίας για το Copa America κόπηκαν... βαριά ονόματα όπως αυτά των Κασεμίρο, Γκάμπριελ Ζεσούς, Άντονι, Ριτσάρλισον, Μπρέμερ αλλά και του Ματέους Κούνια

«Αυτό είναι παιδιά, δεν θα παρακολουθήσω κανένα παιχνίδι της Βραζιλίας στο Copa America ούτε θα πανηγυρίσω καμία νίκη της. Αρκετά ανέχτηκα. Είναι μια θλιβερή στιγμή για όσους αγαπούν το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολο τώρα να βρεις το πνεύμα για να παρακολουθήσεις τους αγώνες.

Είναι μια από τις χειρότερες ομάδες των τελευταίων ετών, χωρίς αξιοσέβαστους ηγέτες, μόνο μέσους παίκτες στην πλειοψηφία. Δεν έχω δει ποτέ μια κατάσταση τόσο άσχημη όσο αυτή. Έλλειψη αγάπης για τη φανέλα της Βραζιλίας και έλλειψη ποδοσφαίρου. Η απόδοσή μας ήταν ένα από τα χειρότερα πράγματα που έχω δει ποτέ, είναι τόσο κρίμα».

