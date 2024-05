Η Βραζιλία ανακοίνωσε με αρκετές εκπλήξεις την αποστολή της για το Copa America, στην οποία απουσιάζουν ονόματα όπως αυτά των Ριτσάρλισον, Κασεμίρο και Ζεσούς!

Ο νέος προπονητής της εθνικής Βραζιλίας, Ντοριβάλ, είναι έτοιμος να τα... αλλλάξει όλα στη Σελεσάο, κάτι που φάνηκε εμπράκτως και από την αποστολή που ανακοίνωσε για το προσεχές Copa America.

Συγκεκριμένα, από την αποστολή Βραζιλίας κόπηκαν... βαριά ονόματα όπως αυτά των Κασεμίρο, Γκάμπριελ Ζεσούς, Άντονι, Ριτσάρλισον, Μπρέμερ αλλά και του Ματέους Κούνια. Αντιθέτως, στην αποστολή της θα βρίσκεται για πρώτη φορά σε κάποιο μεγάλο τουρνουά ο 17χρονος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντρικ.

Αναλυτικά η αποστολή της Βραζιλίας: Άλισον, Έντερσον, Μπέντο, Ντανίλο, Γιαν Κόουτο, Μπεράλντο, Μιλιτάο, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Αράνα, Γουέντελ, Αντρέας Περέιρα, Ντόουγκλας Λουίς, Ζοάο Γκόμες, Πακετά, Έντρικ, Εβανίλσον, Μαρτινέλι, Ραφίνια, Ροντρίγκο, Σαβίνιο και Βινίσιους.

