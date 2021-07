Μέσι: Μοίραζε αυτόγραφα στους οπαδούς που συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του (vid)

Οπαδοί της «Αλμπισελέστε» συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του Λιονέλ Μέσι, στο Ροζάριο, προκειμένου ο Αργεντινός αστέρας να τους μοιράσει αυτόγραφα.

Η Αργεντινή κατέκτησε το 15ο Copa America της ιστορίας της, για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια (1998). Το πρόσωπο του αγώνα αδιαμφισβήτητα ήταν ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος κατέκτησε το πρώτο του τρόπαιο με την εθνική του ομάδα και όπως είναι λογικό, αφού πρώτα ξέσπασε σε δάκρυα χαράς στη συνέχεια αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του.

Ο Αργεντινός αστέρας πλέει ακόμα σε πελάγη ευτυχίας κι αυτό φαίνεται κι από τα αυτόγραφα που θέλησε να υπογράψει, λίγες ημέρες μετά τον τελικό, στους οπαδούς που συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του.

Messi interacting with the fans that showed up at his house and he's still wearing the team sweat shirt 😍🇦🇷pic.twitter.com/KaO6swrdX7