Μέσι: Το... τελετουργικό πριν από το μαγικό φάουλ (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι έσκυψε, έπιασε τη μπάλα, έφτιαξε όσο ήθελε το σημείο στο χορτάρι, κέντραρε τον στόχο και το βλέμμα του ήταν τέτοιο που το Εκουαδόρ... δεν είχε καμία τύχη.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ και ηγέτης της «αλμπισελέστε» κατάφερε να οδηγήσει την εθνική ομάδα της πατρίδας του στα ημιτελικά του φετινού Copa America προσθέτοντας ακόμα δυο ασίστ κι ένα γκολ στον φετινό λογαριασμό του στη διοργάνωση.

Έχοντας φτιάξει τα πρώτα δυο από τα τρία γκολ της νίκης επί του Ισημερινού, τα ξημερώματα της Κυριακής, του παρουσιάστηκε η ευκαιρία να χριστεί κι εκείνος σκόρερ και το έκανε με εκπληκτικό τρόπο, εκτελώντας φάουλ στο οποίο και οι 10 εναπομείναντες αντίπαλοι παίκτες ήταν εντός περιοχής.

Το βλέμμα του και οι κινήσεις που έκανε με τη μπάλα πριν εκτελέσει την στατική φάση, ήταν ενδείξεις πως... δεν υπήρχε γυρισμός.

This clip of Lionel Messi's intense preparation before scoring the 58th free-kick of his career is *exactly* what I discussed with @3cbPerformance last year on the @Squawka Talker podcast.



Watch Messi: ↓