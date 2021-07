Μέσι: Και οι 10 αντίπαλοι στην περιοχή κι όμως σκόραρε με φάουλ (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι, αν και ο VAR αποφάσισε να στηθεί η μπάλα εκτός περιοχής κι όχι στο σημείο του πέναλτι, σκόραρε παρά το γεγονός πως όλο το Εκουαδόρ βρισκόταν μέσα στο «κουτί» μήπως και γλιτώσει το γκολ!

Ο Μέσι στο 90' + 3' της επιβλητικής νίκης της Αργεντινής με το τελικό 3-0 τα ξημερώματα του Σαββάτου, είχε δυο ασίστ και ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης με υπέροχη εκτέλεση φάουλ για ν' αναδειχθεί ο MVP του αγώνα.

Στις καθυστερήσεις και με το Εκουαδόρ να έχει μείνει με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Χινκάπι, ο Μέσι έστησε τη μπάλα στα όρια της περιοχής, 10 αντίπαλοι ποδοσφαιριστές (μαζί και με τον έναν που ήταν ξαπλωμένος πίσω από το τείχος) προσπάθησαν ν' αμυνθούν κι όμως ο Αργεντινός σούπερ σταρ κατάφερε να σκοράρει!

All the 10 opponent players on the Box and Leo Messi somehow still finds a way to put the ball into the net ⚽



Simply, The Greatest there was

The Greatest there is

The Greatest there ever will be. 🐐 pic.twitter.com/CpnaJt57Ya