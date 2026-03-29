Την αύξηση των ομάδων που μετέχουν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής από 24 σε 28 ανακοίνωσε ο πρόεδρος της CAF.

Μπορεί οι άνθρωποι της CAF να έχουν στο μυαλό τους την περιβόητη υπόθεση της αφαίρεσης του τίτλου του πρόσφατου Κυπέλλου Εθνών Αφρικής από τη Σενεγάλη και την παράδοσή του στο Μαρόκο, ωστόσο την ίδια ώρα, κοιτάζουν και το μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Πατρίς Μοτσέπε, ανακοίνωσε ότι οι ομάδες που μετέχουν στην τελική φάση του Copa Africa θα αυξηθούν από 24 σε 28! Μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Κυριακή (29/3) στο Κάιρο, ο Νοτιοαφρικανός ενημέρωσε πως θα υπάρξει αύξηση των χωρών που θα εκπροσωπούνται στον θεσμό δίχως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Από εκεί και πέρα, επιβεβαιώθηκε ότι το επόμενο AFCON θα διεξαχθεί το 2027 σε Κένυα, Τανζανία και Ουγκάντα, με ακόμη ένα τουρνουά να γίνεται το 2028 πριν αλλάξει το φορμάτ σε μία διοργάνωση ανά τετραετία. Παράλληλα, από το 2029 θα καθιερωθεί και Nations League, που θα γίνεται ανά δύο χρόνια με τη συμμετοχή δύο ομάδων.

Όλα αυτά λίγες ώρες αφότου ο γενικός γραμματέας της CAF, Βερόν Μοσένγκο-Ομπά, ανακοίνωσε την παραίτησή του, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως αποσύρεται, αν και διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως η αποχώρησή του σχετίζεται με την κρίση που έχει ξεσπάσει μετά την αφαίρεση του τίτλου από τη Σενεγάλη.