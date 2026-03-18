Η Σενεγάλη έχασε την κούπα στα χαρτιά και πάει στο CAS

Η Σενεγάλη προσφεύγει στο CAS μετά την αφαίρεση του τίτλου, με την CAF να δέχεται έντονη κριτική για την απόφαση να δώσει την κούπα στο Μαρόκο.

Η Σενεγάλη αναμένεται να προσφύγει στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού, επιδιώκοντας την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων και τη διατήρηση του τίτλου της πρωταθλήτριας Αφρικής για το 2025. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή προστίθεται σε μια σειρά αμφιλεγόμενων στιγμών που πλήττουν σοβαρά το κύρος της CAF ως θεσμού.

Παρότι οι κανονισμοί του AFCON προβλέπουν ότι η αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο ή η παρατεταμένη διακοπή συνιστούν λόγο αποκλεισμού, η εκ των υστέρων αφαίρεση του τίτλου, 57 ημέρες μετά την απονομή, προκαλεί εύλογες αντιδράσεις. Μια τέτοια απόφαση θα έπρεπε ιδανικά να λαμβάνεται σε πραγματικό χρόνο από τους διαιτητές, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης.

Το γεγονός ότι το Μαρόκο αποδέχθηκε τη συνέχιση του αγώνα, εκτέλεσε το πέναλτι και ηττήθηκε στο γήπεδο, πριν τελικά δικαιωθεί εκτός αυτού, εντείνει τον προβληματισμό. Η οργή των Σενεγαλέζων είναι έκδηλη και το βέβαιο είναι πως ο τίτλος του πρωταθλητή Αφρικής θα κριθεί πλέον στις δικαστικές αίθουσες.