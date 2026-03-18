Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης, εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων να «χαρίσει» τον τίτλο του Κόπα Άφρικα στο Μαρόκο.

Όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι ακόμη συγκλονισμένος από την απόφαση της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας να αφαίρεσει τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025 από την Σενεγάλη και να τον «χαρίσει» στο Μαρόκο.

Η νικήτρια, στο γήπεδο, χώρα αποφάσισε να μην μείνει αμέτοχη και μετά την γνωστοποίηση της είδησης, με την οποία και επίσημα το κύπελλο του AFCON πηγαίνει στο Μαρόκο, προσέφυγε στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) στη Λωζάνη, σε μία προσπάθεια ανατροπής της απόφασης.

Παράλληλα, η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία καταγγέλνει την ετυμηγορία της Επιτροπής Εφέσεων ως «μία απόφαση άδικη, άνευ προηγουμένου και απαράδεκτητη, η οποία πλήττει το κύρος του αφρικανικού ποδοσφαίρου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Σενεγάλης:

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Σενεγάλης (FSF) έλαβε γνώση σήμερα της κοινοποίησης της απόφασης που εκδόθηκε στις 17 Μαρτίου 2026 από το Εφετείο της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF), στο πλαίσιο της υπόθεσης DC23316.

Η διαδικασία αυτή έπεται της καταγγελίας που υποβλήθηκε κατά τον αγώνα υπ’ αριθμ. 52 του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (CAN), Μαρόκο 2025, μεταξύ Σενεγάλης και Μαρόκου.

Με την απόφαση αυτή, το Εφετείο της CAF έκρινε παραδεκτή και έκανε δεκτή την έφεση της Βασιλικής Μαροκινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FRMF).

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το όργανο ακύρωσε την απόφαση που είχε εκδοθεί από το Πειθαρχικό Όργανο της CAF, με το σκεπτικό ότι το δικαίωμα ακρόασης της εκκαλούσας πλευράς δεν τηρήθηκε κατά τη διαδικασία σε πρώτο βαθμό.

Το Εφετείο έκρινε επίσης ότι η συμπεριφορά της ομάδας της Σενεγάλης εμπίπτει στα άρθρα 82 και 84 του Κανονισμού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Κατά συνέπεια, η CAF έκρινε ότι η FSF παραβίασε το άρθρο 82 και επέβαλε την απώλεια του αγώνα στα χαρτιά (κατακύρωση με ήττα), με σκορ 3-0 υπέρ της FRMF, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 84.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Σενεγάλης καταγγέλλει μια άδικη, άνευ προηγουμένου και απαράδεκτη απόφαση, η οποία πλήττει το κύρος του αφρικανικού ποδοσφαίρου.

Για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της και των συμφερόντων του σενεγαλέζικου ποδοσφαίρου, η Ομοσπονδία θα κινήσει, το συντομότερο δυνατό, διαδικασία προσφυγής ενώπιον του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS/TAS) στη Λωζάνη.

Η FSF επαναβεβαιώνει την αταλάντευτη προσήλωσή της στις αξίες της ακεραιότητας και της αθλητικής δικαιοσύνης και θα κρατά το κοινό ενήμερο για τις εξελίξεις της υπόθεσης».