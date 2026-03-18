Οι αντιδράσεις των Σενεγαλέζων παικτών μετά τον «χαμένο» τελικό του Copa Africa
Από το βράδυ της Τρίτης (17/03) όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι σοκαρισμένος στο ακούμα της είδησης πως το αποτέλεσμα του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ανατράπηκε, με το Μαρόκο να κερδίζει τελικά με 3-0 στα «χαρτία», μετά από απόφαση των διοργανωτών του τουρνουά.
Πιο συγκεκριμένα, η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου εξέδωσε ανακοίνωση χθες, 57 ημέρες μετά τον τελικό, λέγοντας ότι η επιτροπή εφέσεων της είχε δηλώσει ότι η Σενεγάλη έχασε τον αγώνα, τον οποίο είχε κερδίσει βέβαια στο γήπεδο με 1-0 στις 18 Ιανουαρίου.
Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης (FSF), η οποία αμέσως μετά την γνωστοποίηση της είδησης έκανε έφεση στο CAS, δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε τους πανηγυρισμούς με το ανοιχτό λεωφορείο στη χώρα μετά τον τελικό. Αρκετά μέλη της ομάδας δημοσίευσαν επίσης την αντίδρασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αρχικά, ο εξτρέμ της Κρίσταλ Πάλας, Ισμαΐλ Σαρ, δημοσίευσε μια ιστορία στο Instagram με αρκετά emoji γέλιου, ενώ ο Ελ Χατζί Μαλίκ Ντιούφ της Γουέστ Χαμ έγραψε: «Πρωταθλητές, μιλήστε!».
Ο Μούσα Νιακάτε της Λυών δημοσίευσε δύο stories στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου στο ένα έγραφε: «Ελάτε να τα πάρετε (τα μετάλλια). Είναι τρελοί», ενώ στο δεύτερο: «Αυτό είναι αληθινό, αυτό δεν είναι AI», συνοδευόμενο από μία φωτογραφία του με το τρόπαιο.
🚨 Moussa Niakhaté on Instagram: "THIS IS NOT AI, THIS IS REAL." 😂🏆🇸🇳
Ο τερματοφύλακας Γιεχβάν Ντιούφ αναδημοσίευσε μια φωτογραφία από τους πανηγυρισμούς της Σενεγάλης για την κατάκτηση του τροπαίου, με τη λεζάντα: «Στα μάτια όλου του κόσμου».
«Μπορείτε να προσθέσετε τρία ακόμη γκολ υπέρ των κλαψιάριδων», έγραψε ο μέσος της Ράγιο Βαγιεκάνο, Πατέ Σις, συνοδευόμενο από ένα γελαστό emoji και στη συνέχεια «Πρωταθλητές Αφρικής!».
🚨 Pathé Ciss, en su cuenta de X, tras la decisión de la CAF de declarar a Marruecos campeón de la Copa África
🇲🇦 "Puedes añadir 3 goles más a favor de los llorones😂✌🏿"
🇸🇳 "Campeones de África 2025"
📻 #PartidazoCOPE
Ο Χαμπίμπ Ντιαρά, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος στη Σάντερλαντ, μοιράστηκε επίσης στα social media φωτογραφίες του με το τρόπαιο και παράλληλα δημοσίευσε ένα βίντεο από τους πανηγυρισμούς στη Σενεγάλη μετά την κατάκτηση του τίτλου.
Από την πλευρά του, ο Ιντρισά Γκεγέ έστειλε το δικό του μήνυμα λέγοντας: «Τίτλοι, τρόπαια, μετάλλια… όλα αυτά είναι εφήμερα. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι να μπορεί κάθε φίλαθλος να επιστρέψει στο σπίτι του και να βρει την οικογένειά του. Ο λαός της Σενεγάλης έδειξε τι είναι: αξιοπρεπής στη νίκη, αξιοπρεπής και στη δοκιμασία Ξέρουμε τι ζήσαμε εκείνο το βράδυ στο Ραμπάτ. Και αυτό, κανείς δεν θα μπορέσει να μας το πάρει, αν θέλει ο Θεός».
« Titres, trophées, médailles… tout cela n’est qu’éphémère. Ce qui compte vraiment, c’est 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗾𝘂𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗽𝘂𝗶𝘀𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗿 𝗰𝗵𝗲𝘇 𝗹𝘂𝗶 𝗲𝘁 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿 𝘀𝗮… pic.twitter.com/Aoz0SxMt9u
